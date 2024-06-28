Эксперт по безопасности Гринин перечислил правила помощи при солнечном ударе

Летние каникулы — это время, когда дети часто предоставлены сами себе, поэтому возрастает риск, что ребёнок попробует наркотики. О том, какие особенности в поведении ребёнка должны насторожить родителей, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.