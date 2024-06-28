Эксперт по безопасности Гринин перечислил правила помощи при солнечном ударе

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Для оказания помощи при солнечном ударе пострадавшего необходимо как можно скорее перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь.
Такие рекомендации дал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.
По его словам, в жаркую и солнечную погоду получить удар очень легко. Если с человеком такое уже случилось, сам он ничего сделать не может.
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По его словам, в жаркую и солнечную погоду получить удар очень легко. Если с человеком такое уже случилось, сам он ничего сделать не может.
«Поэтому ему необходимо помочь – переместить в прохладное место, положить влажную повязку на голову, дать воды и вызвать скорую. Чтобы избежать этого, нужно по возможности держаться в тени, обязательно надевать головной убор и не забывать пить воду. Кроме того, лучше носить одежду из натуральных тканей, поскольку синтетические материалы препятствуют отводу тепла», – сказал Гринин Москве 24.Ранее жителей Московского региона предупредили о сильной жаре. В выходные воздух может прогреться до +30…+32°С.
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Лора Луганская