В Подмосковье стартовала акция «Трезвый водитель»

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan
Социальный раунд по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» стартовал в Московской области в понедельник, 8 июля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках социального раунда во всех городских округах региона будут проводить просветительские и информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на информирование участников дорожного движения о недопустимости пьяного вождения», — говорится в сообщении.Кроме того, будут проводиться рейды с массовой проверкой водителей на трезвость, а также патрулирование территорий СНТ, коттеджных посёлков, деревень, сёл и мест отдыха у воды.
Социальный раунд «Трезвый водитель» продлится в Московской области до 28 июля. Он организован в рамках реализации подмосковного проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Читайте также:
Отсутствие ремней безопасности на подмосковных дорогах фиксируют 600 комплексов
В Подмосковье отремонтировали остановки на шести улицах
В Подмосковье построили 12 тротуаров у региональных дорог
Лев Каштанов