Россиян предупредили о смертельной опасности диких пляжей

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Несоблюдение правил безопасности на воде может привести к опасным для жизни и здоровья ситуациям. О самых распространенных ошибках, совершаемых во время пляжного отдыха предупредил «Пятый канал».
В его сообщении отмечается, что особую угрозу дикие пляжи представляют разнообразием микроорганизмов, вызывающих различные заболевания. Опасностью является и отсутствие ухода за берегом. В запущенные дикие водоемы запрещено нырять из-за риска получить травму возможными острыми металлическими или стеклянными предметами.
Не рекомендуется использовать самодельные плавательные средства, особенно при отсутствии навыков плавания. Ни в коем случае нельзя приближаться к иным речным или морским судам, мотоциклам. Лучше не посещать неизвестные пляжи в состоянии алкогольного опьянения.
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