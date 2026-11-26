26 ноября 2026, 08:06

Уволившиеся в ноябре россияне могут получить около 16 000 рублей по больничному

Фото: iStock/wattanaphob

Работники, которые уволились в ноябре и после этого заболели или получили травму, могут рассчитывать на оплату больничного. По оценке доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, выплата может составить около 16 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru».