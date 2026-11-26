Стало известно, сколько можно получить по больничному при увольнении в ноябре
Работники, которые уволились в ноябре и после этого заболели или получили травму, могут рассчитывать на оплату больничного. По оценке доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, выплата может составить около 16 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Для получения пособия болезнь или травма должны наступить в течение 30 календарных дней после увольнения. При этом сам больничный может закончиться позднее.
Размер выплаты составляет 60% среднего заработка независимо от страхового стажа. В расчет берут доходы за два календарных года до начала болезни. Для больничного, открытого в 2026 году, используют заработок за 2024 и 2025 годы.
Экономист привел пример человека, который уволился 15 ноября, заболел через десять дней и к тому моменту еще не нашел новую работу. При зарплате 83 тысячи рублей в месяц в 2024 году и 87 тысяч рублей в 2025-м его заработок за два года достиг бы 2,04 миллиона рублей.
В таком случае пособие за день составило бы около 1677 рублей, а за десять дней — примерно 16,77 тысячи рублей до вычета НДФЛ. За первые три дня бывший работодатель выплатил бы около 5,03 тысячи рублей. Еще 11,74 тысячи рублей за оставшиеся семь дней перечислил бы Социальный фонд России.
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