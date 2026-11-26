Россияне стали покупать больше мороженого на фоне сдержанного роста цен
Продажи мороженого в России за январь — сентябрь 2026 года выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава Национального союза производителей молока Артем Белов связал повышение спроса с доступностью лакомства и теплой погодой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным оператора системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ, за девять месяцев покупатели приобрели 329,4 тысячи тонн мороженого. Выручка от его реализации увеличилась на 11,8% и достигла 303,8 миллиарда рублей.
Годом ранее объем продаж рос медленнее: тогда показатель прибавил 1,3%. Главным источником нынешнего роста эксперты назвали федеральные торговые сети.
Белов отметил, что производители снизили отпускные цены на 1,7% в сентябре по отношению к декабрю 2025 года. Это помогло сдержать удорожание в магазинах. По расчетам ЦРПТ, средняя стоимость мороженого за январь — сентябрь поднялась на 2,5%. В прошлом году, по словам главы «Союзмолока», цены на лакомство росли активнее.
Еще одной причиной высокого спроса Белов назвал погоду. Значительную часть весны и осени в России сохранялась комфортная температура, а мороженое чаще покупают именно в теплые дни.
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