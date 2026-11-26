26 ноября 2026, 08:45

«Ъ»: Продажи мороженого в России выросли на 9-11,8 процента в январе-сентябре

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Продажи мороженого в России за январь — сентябрь 2026 года выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава Национального союза производителей молока Артем Белов связал повышение спроса с доступностью лакомства и теплой погодой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».