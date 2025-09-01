В центре Кемерова перекроют движение из-за велогонок 3 и 4 сентября

01 сентября 2025, 16:03

Соревнования соберут более сотни участников из Кузбасса и соседних регионов

Фото: istockphoto / ChiccoDodiFC

В первые выходные сентября центр Кемерова превратится в площадку для масштабных велосоревнований всероссийского и областного уровня. В связи с этим мэрия города сообщила о временных ограничениях движения, передает Сибдепо.