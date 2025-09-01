В центре Кемерова перекроют движение из-за велогонок 3 и 4 сентября
В первые выходные сентября центр Кемерова превратится в площадку для масштабных велосоревнований всероссийского и областного уровня. В связи с этим мэрия города сообщила о временных ограничениях движения, передает Сибдепо.
С 2 сентября вечером на проспекте Комсомольском от проспекта Ленина до теннисного корта запретят парковку. Полное перекрытие участка будет действовать 3 и 4 сентября с 9:00 до 15:00. В эти часы изменятся маршруты автобусов №16 и №19 — они поедут в объезд по проспектам Октябрьскому, Ленинградскому и Химиков.
На закрытой трассе пройдут индивидуальная гонка на время и критериум. Соревнования начнутся в 10:00. Жителей и гостей города приглашают поддержать спортсменов и стать частью спортивного праздника.
Читайте также: