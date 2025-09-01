Россиянам назвали простой способ сэкономить на стройматериалах для ремонта
Гендиректор компании «Главснаб» и строительный эксперт Федор Васильев заявил, что закупка строительных материалов оптом может значительно сэкономить средства на ремонте.
Он отметил, что можно договориться о скидке, если все материалы приобретать у одного продавца. Кроме того, некоторые магазины предлагают скидки в случае оплате наличными или при крупных заказах.
Васильев добавил, что покупка оптом всегда выгоднее, даже если нет необходимости в большом количестве материалов. Например, мешок шпаклевки будет стоить дешевле, чем если его покупать поштучно. Он также порекомендовал скооперироваться с соседями или друзьями, которые тоже планируют ремонт, чтобы совместно закупить необходимые материалы.
