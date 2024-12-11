Педагог назвала ключевую проблему российского образования, требующую срочного решения

В Южной центральной главке собора Петра и Павла в Петергофе, в самой луковице, реставраторы нашли фотографию 1983 года, на которой изображён Валентин Павлович Рыбичев, принимавший участие в реставрационных работах собора в 1974-1989 гг. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.