Педагог назвала ключевую проблему российского образования, требующую срочного решения

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Одной из ключевых проблем в российском образовании, требующих срочного решения, является избыточный объем домашних заданий. Об этом заявила педагог с двадцатипятилетним стажем, руководитель детского образовательного центра Екатерина Ермакова. По ее мнению, следует оптимизировать объем домашних заданий без потери их эффективности.
«Ни для кого не секрет, что многие школьники выполняют домашние задания с помощью ГДЗ или чатов GPT. При этом учителя тратят время на проверку таких работ», — поделилась педагог в беседе с RuNews24.ru.Ермакова также предложила внедрить проектное обучение, чтобы школьники могли сосредоточиться на практических навыках и сотрудничестве в команде, а также ввести гибкий график домашних работ, где учащиеся смогут сами выбирать время и формат их выполнения.
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