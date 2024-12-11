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Педагог назвала ключевую проблему российского образования, требующую срочного решения

Педагог Ермакова: проблема объема домашних заданий требует срочного решения
Фото: iStock/evgenyatamanenko

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Одной из ключевых проблем в российском образовании, требующих срочного решения, является избыточный объем домашних заданий. Об этом заявила педагог с двадцатипятилетним стажем, руководитель детского образовательного центра Екатерина Ермакова. По ее мнению, следует оптимизировать объем домашних заданий без потери их эффективности.


«Ни для кого не секрет, что многие школьники выполняют домашние задания с помощью ГДЗ или чатов GPT. При этом учителя тратят время на проверку таких работ», — поделилась педагог в беседе с RuNews24.ru.
Ермакова также предложила внедрить проектное обучение, чтобы школьники могли сосредоточиться на практических навыках и сотрудничестве в команде, а также ввести гибкий график домашних работ, где учащиеся смогут сами выбирать время и формат их выполнения.

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Вячеслав Духин: сейчас у многих блогеров – миллионная аудитория и огромное влияние
11 декабря 2024, 19:11

Вячеслав Духин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин наградил лауреатов первой премии «Золотой пиксель».
Премию вручили в Подмосковье лучшим военкорам, блогерам, журналистам и даже авторам лучшей песни о Подмосковье, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня пришёл, и всех, кто занимается созданием любого контента, будь это тексты, музыка, фотографии, видео, рилсы и всё что угодно. Нам хотелось запустить какой-то новый формат. Так уж случилось, что традиционно я по своей работе с 19 лет занимаюсь СМИ. Но мы живём в такой эпоху, как сказал губернатор, когда грань, где журналистика заканчивается и начинаются блоги, очень сложно определить. Сейчас можно найти блогеров, у которых миллионная аудитория и огромное влияние, они превосходят традиционные СМИ», – сказал зампред.
Духин наградил победительницу в номинации «Семейный блог» среди блогеров с аудиторией до 100 тыс. подписчиков Жанну Юсупову. Жанна Владимировна активно занимается спортом, участвует в программе «Активное долголетие», путешествует и осваивает производство контента. Она сняла трогательный ролик на песню «Я в моменте».

В номинации «Семейный блог» среди блогеров свыше 100 тыс. подписчиков победительницей стала многодетная мама Екатерина Величкина. Она отправила на конкурс публикацию о поездке на музыкальный фестиваль. Екатерина рассказала, что в этом году четырежды была в зоне СВО.

Премию «Золотой пиксель» учредило Министерство информации и молодёжной политики Московской области. В фокусе – популяризация исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона, создание его нового образа в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. Кроме того, это премия для тех, кто вкладывает силы в сохранение и формирование патриотических ценностей.

За победу боролись более 100 участников, 19 из которых стали лауреатами.

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#журналист
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Путин вступился за семью участника СВО, которую пытаются выселить из квартиры
11 декабря 2024, 19:04

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В Бурятии семью сотрудника МЧС, 20 лет отработавшего в ведомстве, а затем отправившегося на специальную военную операцию, пытаются выселить из служебной квартиры. Президент России Владимир Путин вступился за семью участника и пообещал помочь.
«Странно, что семью участника специальной военной операции кто-то выселяет, еще через суд, из служебного жилья. <...> Удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы. Дайте информацию, мы с этим тоже разберемся», — приводит «Вечерняя Москва» слова российского лидера.
Тем временем кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского о том, что Путин «уже не тот, что в 2017 году». В беседе с RT он заявил, что все здравомыслящие лидеры постепенно эволюционируют под воздействием факторов динамично меняющейся внешнеполитической среды. Он предположил, что Макрон и Зеленский пытались убедить Трампа, что Путину бесполезно ставить ультиматумы.
«Тем более лишены смысла попытки торговаться с Кремлем, когда речь идет об обеспечении безопасности и территориальной целостности России. Поэтому новый американский президент имеет лишь две альтернативы — либо выполнить требования Москвы о предоставлении ей надежных гарантий безопасности со стороны США и НАТО, либо продолжать идти вверх по лестнице эскалации»
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#путин
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Новосибирские коммунальщики выплатят 80 тысяч рублей за переохлаждение ребенка
11 декабря 2024, 18:32

Фото: iStock/ Tennessee Witney

В Новосибирске коммунальщики заплатят 80 тысяч в качестве компенсации морального вреда за переохлаждение ребёнка, сообщила прокуратура Новосибирской области в своём Телеграм-канале.
В результате аварии на теплосетях в доме на улице Ватутина в Новосибирске отключили теплоснабжение. Подачу тепла приостановили на 11 дней. Из-за этого температура в жилых помещениях опустилась до плюс десяти градусов. Более недели в подобных условиях приходилось жить и малолетним. Из-за отсутствия отопления в одной из квартир простудился четырехмесячный малыш, который имеет специальные медицинские противопоказания. Дискомфорт от холода испытывал и его четырехлетний брат, подчёркивалось в иске надзорного органа.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «НТСК» в пользу несовершеннолетних.

«Суд признал иск прокурора обоснованным, взыскал с ответчика в пользу малолетних компенсацию морального вреда в общей сумме 80 тыс. рублей со штрафом 40 тыс. рублей», — отметили представители прокуратуры.

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#суд
#температура
#теплоснабжение
#аварии
#компенсации
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Прокурор запросил экс-чиновнице Шинкарук* 21 год колонии за подготовку теракта
11 декабря 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Zolnierek

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу бывшей чиновницы из Белгородской области Виктории Шинкарук*. Прокурор запросил для неё 21 год колонии.
Экс-чиновницу и её помощника Александра Холодкова обвиняли в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Кроме того, прокурор просит оштрафовать Шинкарук* на три миллиона рублей. Для Холодкова обвинение запросило 22 года лишения свободы и 4,5 миллиона рублей штрафа.

Как установили следователи, Шинкарук и Холодков передавали денежные средства в сумме около 500 тысяч рублей на подготовку террористического акта, а также закладывали в тайники взрывчатые вещества. Экс-чиновница не признаёт свою вину. Защита утверждает, что её и Холодкова использовали «втемную».

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* Признана иноагентом, а также внесена в список террористов и экстремистов в РФ
#следователи
#обвинение
#защита
#суд
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Губернатор Воробьёв вручил трём лауреатам первую премию «Золотой пиксель»
11 декабря 2024, 18:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Последние несколько лет особое значение в работе СМИ придаётся военной журналистике. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на церемонии вручения первой премии «Золотой пиксель». Награды удостоились лучшие военкоры, блогеры, журналисты и даже авторы лучшей песни о Подмосковье.
«Сейчас особое время. С 2022 года, проводя встречи с журналистами, мы уделяем особое внимание военной журналистике. Мы все прекрасно понимаем, что работа военкоров связана с риском, с отвагой, с тем, что журналист, кроме освещения событий, ещё и вдохновляет тех, кто сегодня находится на передовой. В Московской области – легендарные подразделения, молодые ребята и ветераны, в разное время проявлявшие и проявляющие свои самые лучшие качества. Мы гордимся и дорожим ими, стараемся оказать максимальную помощь», – отметил Воробьёв.
Фото: Радио 1

Премию «Золотой пиксель» учредило Министерство информации и молодёжной политики Московской области. В фокусе – популяризация исторического и культурного наследия Подмосковья, туристического потенциала региона, создание его нового образа в контексте социально-экономического, технологического и культурного развития. Кроме того, это премия для тех, кто вкладывает силы в сохранение и формирование патриотических ценностей.
«Жизнь в Подмосковье, как и жизнь в нашей стране, бурлит. В разные годы у человека – разные вызовы, разные проблемы, радости, тревоги. Сейчас, в ХХI веке, всё происходит онлайн. Конечно, во многом это ваша роль. Мы это ценим. Ценим, когда всё делается честно, открыто, с пользой, чтобы власти работали над решением проблем, а может быть, на что-то обратили особое внимание», – сказал губернатор
Фото: Радио 1

Воробьёв вручил премию «Золотой пиксель» в трёх номинациях. «Лучшим военным корреспондентом» признан Денис Кулага. Он освещал боевую работу казачьей бригады «Терек» в ДНР. Во время выполнения задания получил серьёзные ранения, но сумел выжить и вернуться, чтобы продолжить делать своё дело.

Победителем в номинация «Лучший репортаж с передовой» стал Станислав Бернвальд. Он освещал доставку гуманитарной помощи от Московской области, работал в командировках в Донбассе и Курске. Его репортажи – не просто информация, а голос людей, которые каждый день помогают друг другу в самых сложных условиях.

Фото: Радио 1

Статуэтка «Золотой пиксель» в номинации «Лучший социальный проект» досталась руководителю спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илье Шадрикову. Он отвечает в этом спортивно-патриотическом клубе за программу начальной военной подготовки. Это не просто тренировки, а путь, который укрепляет обороноспособность страны и помогает тысячам молодых людей обрести уверенность и навыки, необходимые для службы. У клуба уже – более 2,5 тысяч выпускников.

За победу боролись более 100 участников, 19 из которых стали лауреатами. Главный приз премии составил 500 тыс. рублей

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«Сбер» представил «умное» кольцо, отслеживающее температуру
11 декабря 2024, 17:46

Фото: iStock/ Love Employee

На международной конференции AI Journey в Москве «Сбер» показал новое носимое устройство — «умное» кольцо Sber, отслеживающее частоту сердечных сокращений, температуру и сатурацию, сообщил РБК.
«Это первое российское смарт-кольцо, которое отслеживает и анализирует жизненно важные показатели организма человека. Отличительная особенность устройства — интеграция искусственного интеллекта от «Сбера» — нейросетевой модели GigaChat MAX», — обратили внимание представители «Сбера».

Нейросеть, которая встроена в кольцо может поддерживать «содержательный диалог» с владельцем кольца и генерировать для него персональные советы, опираясь на глубинные знания в разных экспертных областях, в том числе имеющих отношение к медицине. За разработку устройства отвечает команда компании — партнера «Сбера» SberDevices.

Кольцо весит 5 грамм и работает до недели без подзарядки.

В «Сбере» подчеркнули, что датчики устройства фиксируют все базовые параметры: частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение.

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#технологии
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В Пушкине снесли аварийный многоквартирный деревянный дом
11 декабря 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Крыловской улице в микрорайоне Клязьма города Пушкино, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью немногим более 500 квадратных метров был построен в 1956 году. Со временем здание обветшало, его признали аварийным и подлежащим расселению. Жильцов из расположенных в доме 12 квартир переселили, а постройку внесли в список на ликвидацию. В четвёртом квартале текущего года аварийный дом снесли», — говорится в сообщении.
Сейчас участок, который занимал дом, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация городского округа ещё не приняла.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#пушкино
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В Петергофе обнаружили фотографию 1983 года с посланием на обратной стороне
В соборе Петра и Павла в Петергофе нашли фотографию-послание 1983 года
11 декабря 2024, 17:10

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Южной центральной главке собора Петра и Павла в Петергофе, в самой луковице, реставраторы нашли фотографию 1983 года, на которой изображён Валентин Павлович Рыбичев, принимавший участие в реставрационных работах собора в 1974-1989 гг. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
На обратной стороне фотографии он оставил послание, в котором просит разыскать его «потомков или их потомков» и рассказать им, что он восстанавливал собор.

По информации пресс-службы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), удалось найти старшую дочь Рыбичева – Елену Валентиновну, ей передали фотографию и расспросили об отце. Интересно, что 26 мая 1983 года — день, которым датировано послание, — Елена Валентиновна родила дочку.

Валентин Павлович Рыбичев (Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга)

Валентин Павлович в начале Великой Отечественной войны поступил в артиллерийское училище, в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет, ушёл на фронт. Конец войны Валентин Павлович встретил в Кёнигсберге, он награждён Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За взятие Кёнигсберга».

По профессии Валентин Павлович был ветеринарным врачом, но при этом участвовал в восстановлении собора Петра и Павла в Петергофе.

В настоящее время реставрация фасадов собора поэтапно проводится КГИОП за счёт городского бюджета с 2013 года. Завершить работы планируют в 2026 году.

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#санкт-петербург
#история
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Морозы в Москве будут усиливаться
Синоптик Позднякова: морозы в Москве будут постепенно усиливаться к концу недели
11 декабря 2024, 17:04

Фото: iStock/Olga Nazarova

Морозы в Москве будут постепенно усиливаться к концу недели, от относительного теплой среды и четверга к холодам на выходных. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, 12 и 13 декабря ожидаются небольшие снегопады.
«В субботу ночью облачно с прояснениями и довольно морозно. Минимальная температура в Москве -9...-11 °С, и такая же морозная погода сохранится днем. То есть температура воздуха уже будет на 4 °С ниже климатической нормы. Холодная погода с небольшим снежком сохранится у нас и практически большую часть воскресенья», — поделилась синоптик в беседе с RT.
Позднякова также отмечала, что в целом наступившая зима будет более теплой, чем обычно, сообщает АГН «Москва». Однако о дефиците осадков в этом сезоне, по ее мнению, говорить не придется.
«Расчеты климатических моделей долгосрочных прогнозов погоды, выполненные в декабре 2024 года, подтверждают, что и текущий декабрь, и последующие месяцы календарной зимы в Москве и области будут теплее многолетних значений», — рассказала специалист.
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#снегопад
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