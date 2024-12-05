Педагог раскрыла, как подготовиться к сдаче ЕГЭ на 80+ баллов

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Понимание формата экзамена, почасовой график изучения каждого предмета и опора на разные ресурсы помогут сдать ЕГЭ на 80+ баллов. Об этом рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. По ее словам, также нужно выбрать правильную стратегию обучения, следить за успехом и вовремя подтягивать свои слабые места.
«Нужно помнить, что экзамены сопряжены с большим стрессом для подростка. Чтобы справляться с ним, нужно убедиться, что режим дня построен корректно: есть время на учебу, кружки и секции, отдых. Стоит развивать психологическую устойчивость», — подчеркнула специалист в беседе с «Известиями».Тем временем для тех, кто уже сдал ЕГЭ и поступил в вуз, юрист Илья Русяев рассказал, чем чреваты конфликты студентов с преподавателями. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, что в университетах студенты уже достигают возраста правоспособности и несут полную ответственность за свои действия. Некоторые, по привычке, забывают об этом, продолжая вести себя так же, как позволяли себе в школе.
«Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, оскорбление личности (статья 5.61 КоАП РФ) влечет за собой наложение штрафа, и это применимо как к публичным унижениям преподавателя, так и к агрессивным высказываниям в студенческих чатах или на парах. Если же речь идет о более серьезных действиях, например, распространении заведомо ложной информации или угроз, такие инциденты могут быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса РФ», — обратил внимание юрист.Читайте также:
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