Педагог рассказала о секретах подготовки к ЕГЭ

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После пробных экзаменов следует сразу проанализировать результаты и, если они оказались не такими, как ожидалось, следует провести работу над ошибками и доработать слабые места. Об этом рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. По ее словам, важно определить, что именно привело к неудаче, при этом не расстраиваясь и не обобщая ошибки.
«После выявления ошибок нужно постараться понять, почему школьник эти ошибки допустил. Это недостаток знаний теории или непонимание темы? Если ошибки были из-за невнимательности, это проблема тайм-менеджмента — ученик не умеет распределить время грамотно, чтобы успеть перечитать задания и проверить их на наличие ошибок. Когда ребенок понимает четкую причину, он может выработать более целенаправленный план подготовки», — отметила преподаватель в беседе с «Известиями».В то же время эксперты рассказали и о другой немаловажной проблеме, напрямую влияющей на процесс обучения. Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар и психолог пищевого поведения Нурия Дианова обратила внимание на вредные предпочтения в еде у подростков в школах. В беседе с Общественной Службой Новостей специалист подчеркнула, что, оставаясь без родительского контроля, дети делают выбор в пользу мучных изделий, сладостей и снеков.
«Их нужно подсадить [на полезные перекусы]. Сформировать у ребенка, в течение месяца-двух, устойчивую привычку, вместе с ним выбрать то, что подойдет для него по вкусовым предпочтениям. Родитель должен предлагать варианты — это ключевое, чтобы ребенок всегда чувствовал, что он делает выбор», — предложила решение диетолог.Читайте также:
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