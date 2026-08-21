Педагог назвала основу баланса между учебой и подготовкой к экзаменам
Преподаватель русского языка Анна Кондратенко посоветовала школьникам выстроить понятный распорядок, чтобы успевать учиться, готовиться к экзаменам и восстанавливаться. По ее мнению, заранее распределенные задачи снижают нагрузку и помогают не откладывать важные дела.
В беседе с NEWS.ru педагог отметила, что во время интенсивной подготовки стоит уделить особое внимание полноценному сну и регулярному питанию. План на каждый день позволит оценить свои силы и вовремя отказаться от лишних дел.
После уроков и занятий полезно сделать паузу, считает Кондратенко. Вечернюю прогулку или встречу с другом можно включить в график, если заранее определить время для выполнения домашних заданий.
Отказываться от всех кружков перед экзаменами не стоит. Преподаватель предложила оставить один или два наиболее важных занятия, а остальные временно перенести. Между учебными блоками она рекомендовала устраивать короткие перерывы: разминаться, смотреть в окно, общаться с близкими или проводить время с домашними животными.
Кондратенко добавила, что подросткам важно не скрывать тревогу и просить помощи у семьи или друзей. Поддержка окружающих делает подготовительный период спокойнее.
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