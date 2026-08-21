Педагог назвала основу баланса между учебой и подготовкой к экзаменам

21 августа 2026, 08:53

Педагог Кондратенко: режим дня поможет совместить учебу и подготовку к экзаменам

Фото: iStock/SbytovaMN

Преподаватель русского языка Анна Кондратенко посоветовала школьникам выстроить понятный распорядок, чтобы успевать учиться, готовиться к экзаменам и восстанавливаться. По ее мнению, заранее распределенные задачи снижают нагрузку и помогают не откладывать важные дела.