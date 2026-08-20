Туроператор потерял самолет с россиянами по пути из Турции
Туроператор не смог отследить местонахождение самолета Pegasus Airlines с российскими туристами по пути из Турции в РФ. Об этом сообщает портал Profi Travel.
Инцидент произошел в ночь на 19 августа на рейсе Анталья — Самара. Во время полета российский аэропорт ввел ограничения, из-за чего борт перенаправили в другую авиагавань. Однако данные о том, где именно приземлился самолет, не совпали.
Туроператор утверждал, что рейс сел в турецком Эрзуруме, но пассажиры выходили на связь из Трабзона. Онлайн-табло аэропорта Самары подтверждает, что борт прибудет в российский город из Трабзона 20 августа в 18:00 по местному времени.
По словам турагента, пассажирам не сообщили, когда состоится вылет в Россию, а питание и воду им приходится «добывать с боем». Представитель авиакомпании Pegasus Airlines пока не идет на контакт.
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