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Туроператор потерял самолет с россиянами по пути из Турции

Рейс с россиянами потеряли по пути из Антальи из-за ограничений в аэропорту Самары
Фото: iStock/Dushlik

Туроператор не смог отследить местонахождение самолета Pegasus Airlines с российскими туристами по пути из Турции в РФ. Об этом сообщает портал Profi Travel.



Инцидент произошел в ночь на 19 августа на рейсе Анталья — Самара. Во время полета российский аэропорт ввел ограничения, из-за чего борт перенаправили в другую авиагавань. Однако данные о том, где именно приземлился самолет, не совпали.

Туроператор утверждал, что рейс сел в турецком Эрзуруме, но пассажиры выходили на связь из Трабзона. Онлайн-табло аэропорта Самары подтверждает, что борт прибудет в российский город из Трабзона 20 августа в 18:00 по местному времени.

По словам турагента, пассажирам не сообщили, когда состоится вылет в Россию, а питание и воду им приходится «добывать с боем». Представитель авиакомпании Pegasus Airlines пока не идет на контакт.

Лидия Пономарева

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