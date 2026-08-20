Туроператор потерял самолет с россиянами по пути из Турции

20 августа 2026, 17:52

Рейс с россиянами потеряли по пути из Антальи из-за ограничений в аэропорту Самары

Фото: iStock/Dushlik

Туроператор не смог отследить местонахождение самолета Pegasus Airlines с российскими туристами по пути из Турции в РФ. Об этом сообщает портал Profi Travel.