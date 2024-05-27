Педагог Неверова раскрыла, когда лучше начинать подготовку к ЕГЭ

Российский композитор и продюсер Иосиф Пригожин заявил, что от рэпера VACÍO (Николай Васильев), сбежавшего в США, остался только носок, который он надевал на половой орган во время вечеринки у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.