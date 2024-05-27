Педагог Неверова раскрыла, когда лучше начинать подготовку к ЕГЭ

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Руководитель департамента преподавания образовательной компании Полина Неверова объяснила, что наилучшим вариантом подготовки к ЕГЭ является начать её с 9-ого класса.
При этом готовиться к экзамену лучше поэтапно, считает эксперт.
Ранее сообщалось, что почти 1,4 тыс школьников примут участие в сдаче Единого государственного экзамена в городском округе Химки.
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«Если школьник планирует сдавать 4 экзамена, то в 10-ом классе можно досконально изучить 2 наиболее сложных предмета, а в 11-ом заниматься регулярными решениями вариантов экзамена и усваивать стандарты сдачи ответов. Оставшиеся 2 предмета можно начать изучать с лета перед 11-ым. Так получится спокойно подготовиться к 4 экзаменам», — пояснила в беседе с Газета.ру Неверова.
Ранее сообщалось, что почти 1,4 тыс школьников примут участие в сдаче Единого государственного экзамена в городском округе Химки.
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Мелисса Тимофеева