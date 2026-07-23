Диетолог рассказала о пользе и вреде дыни
Взрослому человеку без проблем со здоровьем стоит съедать за один приём около 200–300 граммов дыни (примерно 2–3 средних ломтика). Такую порцию допустимо употреблять не более одного‑двух раз в день.
Об этом сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости. По её словам, в дыне содержатся витамины А, С и группы В, а также калий, магний и клетчатка. Благодаря этому продукт благоприятно влияет на иммунитет, а также поддерживает работу сердечно-сосудистой и нервной систем.
Вместе с тем Ямилова обратила внимание на некоторые ограничения. У дыни высокий гликемический индекс, что способствует быстрому увеличению уровня глюкозы в крови. Кроме того, в плоде много фруктозы: её избыток может навредить печени и привести к накоплению жира в организме.
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