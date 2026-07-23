Диетолог рассказала о пользе и вреде дыни

23 июля 2026, 03:21

Диетолог Ямилова: в день можно употреблять не более 600 граммов дыни

Фото: iStock/Gyro

Взрослому человеку без проблем со здоровьем стоит съедать за один приём около 200–300 граммов дыни (примерно 2–3 средних ломтика). Такую порцию допустимо употреблять не более одного‑двух раз в день.