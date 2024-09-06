В Подмосковье подали более 2,3 тыс. заявок на переезд из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Свыше 2,3 тыс. заявок на получение жилищных сертификатов подали подмосковные собственники жилплощади в аварийных домах с начала года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Всего подано 2309 заявления в 35 городских округах региона», — говорится в сообщении.Больше всего заявок на сертификаты — 634 — подали в Шатуре. На втором месте оказался Орехово-Зуевский округ с 358 заявлениями. Третье место занял округ Щёлково, где подали 308 заявлений, четвёртое — Сергиево-Посадский округ (258 заявлений), а замыкает топ-5 округ Ступино с 228 заявлениями.
Жилищный сертификат позволяет переехать из аварийного жилья, не дожидаясь строительства нового дома. Владелец недвижимости может при помощи сертификата купить квартиру в любом районе Подмосковья как в новостройке, так и на вторичном рынке. Сумма в сертификате рассчитывается по цене 130 тысяч рублей за один квадратный метр, при этом минимальный метраж составляет 33 кв. м, даже если в реальности жильё было меньше. Таким образом минимальная выплата по сертификату составляет около 4,3 млн рублей.
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