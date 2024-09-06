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В Подмосковье можно зарегистрировать недвижимость по «дачной амнистии»

06 сентября 2024, 16:37
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

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Благодаря изменениям в законе, жители Московской области теперь могут регистрировать бытовые объекты недвижимости в приаэродромных зонах без дополнительных разрешений и экспертиз, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Федеральный закон, который изменил некоторые правовые нормы, связанные с определением приаэродромных территорий и размещением объектов недвижимости в их границах, вступил в силу три года назад. Раньше, чтобы зарегистрировать право собственности на жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи в рамках «дачной амнистии» в приаэродромных зонах Московской области, требовалось получить разрешение от Роспотребнадзора и согласование от аэропорта.

Приаэродромная территория составляет 30 километров от контрольной точки аэродрома, где действует особый режим использования.



Регистрация дома или сооружения в рамках «дачной амнистии» в приаэродромных зонах, так же как и регистрация недвижимости за пределами этих зон, предоставляет ряд преимуществ, включая прописку, возможность подключения газа, налоговый вычет до 260 тысяч рублей и снижение тарифа на электроэнергию на 30%.

Для оформления недвижимости потребуется минимальный пакет документов, включая технический паспорт объекта, заявление и декларацию. Подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр напрямую.


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#московская область
#подмосковье
#закон
#недвижимость
#дачная амнистия
Певица Монточка* стала фигурантом уголовного дела
06 сентября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Zolnierek

В отношении певицы Елизаветы Гырдымовой*, более известной как Монеточка*, возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стали материалы проверки прокуратуры города Москвы.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что артистка уклоняется от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». На основании этого в отношении Монеточки* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ.

Уточняется, что певица, признанная иноагентом и уже дважды за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжала распространять материалы без необходимой маркировки.

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#уголовное ук
#певица
#нарушение
#сотрудники
#рф
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Подмосковные аграрии засеяли более 40 тысяч гектар под урожай 2025 года
06 сентября 2024, 16:50

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Аграрии Московской области активно проводят осенний сев озимых культур под урожай 2025 года. В большинстве муниципалитетов уже засеяно 40 448 гектаров, что составляет 35% от запланированной площади, сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Озимые зерновые культуры, такие как пшеница, рожь и тритикале, занимают большую часть посевных площадей. Масличные культуры представлены только озимым рапсом. Его сев начался в начале августа и почти завершён, в то время как зерновые культуры сеют позднее.

На данный момент озимые зерновые культуры уже засеяны на площади 22 863 гектаров, что составляет 23% от общего прогноза в 98 550 гектаров. Этот показатель на 15 529 гектаров больше, чем в прошлом году.

Наибольшие площади посева находятся в Ступино (10,9 тысяч гектаров), Луховицах (7,3 тысячи гектаров) и Серебряных Прудах (5,8 тысячи гектаров). Кроме того, аграрии активно занимаются посевом масличных культур, особенно озимого рапса.

На текущий момент уже засеяно 17 585 гектаров, что составляет 99,7% от запланированных 17 639 гектаров. Это на 9 159 гектаров превышает показатели предыдущего сельскохозяйственного сезона. Специалисты

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что лидерами по площади посева озимого рапса являются Луховицы (4 тысячи гектаров), Серебряные Пруды (1,7 тысячи гектаров) и Кашира (1,1 тысячи гектаров).

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#московская область
#аграрный сектор
#посевная
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Прокурор запросил 8,5 лет колонии заочно иноагенту Мунтяну* за фейки о ВС РФ
06 сентября 2024, 16:39

Фото: iStock/Zolnierek

Обвинение потребовало заочно приговорить автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна к 8,5 годам тюрьмы из-за распространения недостоверной информации о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу признать Мунтяна* виновным…и назначить ему наказание в виде 8,5 года колонии общего режима», — обратился прокурор к суду.

При этом он отметил, что назначенное наказание следует считать заочным.

Напомним, Мунтян* был объявлен в розыск в декабре. Против него возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российской армии в Буче.

Мунтян* был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года из-за выступлений против СВО.

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*признан Минюстом России иноагентом
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#вс рф
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В Москве исчез «Пердеж»
В Москве демонтировали вывеску магазина «Пердеж»
06 сентября 2024, 16:11

Фото: istockphoto/O_Lypa

В Москве демонтировали вывеску «Пердеж», принадлежащую «Первому дежурному магазину кроссовок», расположенному на Профсоюзной улице столицы. Причиной стало несоответствие баннера согласованному в столице дизайн-проекту.
Об этом сообщает издание «Подъём». Как объяснили в Объединении административно-технических инспекций города Москвы, здание, на котором располагалась вывеска, подпадало под требования Архитектурно-художественной концепции, утвержденной приказом Москомархитектуры.

В ходе обследования было установлено, что вывеска нарушала один из пунктов Правил, который разрешал размещение вывески только без использования дополнительной подложки. То есть вывеска просто была установлена неправильно, а сама надпись вообще никого не смутила.

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#правила
#магазин
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В лесах Клина повышен риск возникновения пожаров
06 сентября 2024, 16:08

Фото: istockphoto / Björn Forenius

На территории Клинского лесничества пожарная опасность повышена до четвёртого класса, сообщает комитет лесного хозяйство Московской области.
Это означает высокий риск возникновения лесных пожаров. Лесничие усиливают патрулирование и формируют специальные группы из лесников, сотрудников полиции, МЧС и добровольцев.

В выходные две такие группы будут дежурить на территории городского округа Клин. Специалисты будут осматривать торфяники, ельники и населённые пункты рядом с лесом.

Также они проводят профилактические беседы с жителями и раздают им листовки и агитматериалы. Патрулирование — только одна из мер. Операторы региональной диспетчерской службы круглосуточно мониторят записи с видеокамер на вышках сотовых операторов. Если оператор заметит дым, он сообщит координаты лесничему, который выезжает на место и при необходимости вызывает пожарных. Кроме того, пилоты авиалесоохраны будут совершать облёты территории один раз в день.

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#клин
#лес
#мчс
#подмосковье
#московская область
#пожарная безопасность
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В Лыткарине благоустроили родник в Волкушинском карьере
06 сентября 2024, 16:07

Фото: Александр Щербаков

Родник, расположенный в Волкушинском карьере на территории городского округа Лыткарино, благоустроили: там установили металлический каркас с настилом из древесно-полимерного композита и крышей, а также лестницу, чтобы было удобно набирать воду, передаёт корреспондент Александр Щербаков.
«Для вывода воды используется труба из нержавеющей стали. Эта труба уходит в габион, который создан из металлического каркаса, заполненного некрупными камнями. За габионом расположен новый колодец-накопитель, где вода отстаивается и дальше течёт чистая, без песка», — рассказал глава отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики администрации округа Лыткарино Алексей Артёмов.
Последним элементов благоустройства станет отсыпка дороги, ведущей к роднику, гранитной крошкой. Эту работу планируется провести в ближайшее время.

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#лыткарино
#родник
#благоустройство
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Россияне высказались о ключевых преимуществах самозанятых
06 сентября 2024, 15:57

Фото: iStock/AnnaStills

Опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают основными преимуществами самозанятых возможность совмещения работы по найму и самозанятости, а также минимальная отчётность.
Так ответили 66 и 57% опрошенных соответственно.

«Простота регистрации важна для 52% респондентов, а низкое налогообложение привлекает 47% участников исследования. Официальный статус для подработки и подтверждение доходов заинтересовали 38% и 34% респондентов соответственно», — приводит RT текст исследования.

А CRM-система для рекрутинга Talantix представила выяснила, как по мнению работодателей кандидатам стоит вести себя на собеседовании, чтобы повысить шансы на получение работы.

«Важно отделять субъективное мнение и объективные факты. Имидж сотрудника отражает культуру компании и влияет на ее репутацию в бизнес-среде. Но во всем важен баланс. Неслучайно многие компании сегодня активно развивают культуру разнообразия и отказываются от излишней строгости в дресс-коде, но образ сотрудников должен соответствовать рабочей ситуации», — приводят «Извсетия» слова директора по развитию CRM-системы Talantix Марины Хадиной.

Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.

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#профессии
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В Шатуре на улице Спортивной построят дом для переселения из аварийного жилья
06 сентября 2024, 15:43

Фото: пресс-службе администрации г. о. Шатура

В Шатуре построят ещё один дом для переселения из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На участке площадью около 2 га возведут семиэтажный дом. В 263 квартиры переедет 621 человек. Многоквартирный жилой дом появится по адресу: Шатура, ул. Спортивная (5-й микрорайон). Проектно-изыскательская деятельность продлится до конца декабря, а в январе начнутся строительно-монтажные работы», - говорится в сообщении.
Новосёлами станут жители домов по ул. Московская, Первомайская, Школьная, 1 Мая, Интернациональная, Ленина, Клары Цеткин, пр-да Больничного, пр-та Ильича, ул. Савушкина, Чехова и ул. Временный посёлок.

Согласно контракту, ввод нового дома в эксплуатацию планируется на ноябрь будущего года.

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#строительство
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#подмосковье
#московская область
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Стало известно, жители каких городов чаще всего приезжали летом в Москву
«Авиасейлс»: Летом в Москву чаще приезжали из Петербурга и Екатеринбурга
06 сентября 2024, 15:29

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Аналитики сервиса «Авиасейлс» выяснили, что этим летом в столицу чаще всего прилетали из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Как передаёт RT, в топ городов, жители которых чаще посещали Москву летом, вошли Казань, Уфа и Самара.

А сервис «Яндекс Путешествия» выяснил, что спрос на поездки в Москву ко Дню города вырос в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Спрос на поездки в Москву на выходные, посвященные Дню города, вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Москву чаще всего посещают жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Воронежа», – приводит АГН «Москва» результат исследование.

Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.

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