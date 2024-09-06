В Подмосковье можно зарегистрировать недвижимость по «дачной амнистии»

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
Благодаря изменениям в законе, жители Московской области теперь могут регистрировать бытовые объекты недвижимости в приаэродромных зонах без дополнительных разрешений и экспертиз, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Федеральный закон, который изменил некоторые правовые нормы, связанные с определением приаэродромных территорий и размещением объектов недвижимости в их границах, вступил в силу три года назад. Раньше, чтобы зарегистрировать право собственности на жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи в рамках «дачной амнистии» в приаэродромных зонах Московской области, требовалось получить разрешение от Роспотребнадзора и согласование от аэропорта.
Приаэродромная территория составляет 30 километров от контрольной точки аэродрома, где действует особый режим использования.
Регистрация дома или сооружения в рамках «дачной амнистии» в приаэродромных зонах, так же как и регистрация недвижимости за пределами этих зон, предоставляет ряд преимуществ, включая прописку, возможность подключения газа, налоговый вычет до 260 тысяч рублей и снижение тарифа на электроэнергию на 30%.
Для оформления недвижимости потребуется минимальный пакет документов, включая технический паспорт объекта, заявление и декларацию. Подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр напрямую.
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Приаэродромная территория составляет 30 километров от контрольной точки аэродрома, где действует особый режим использования.
Регистрация дома или сооружения в рамках «дачной амнистии» в приаэродромных зонах, так же как и регистрация недвижимости за пределами этих зон, предоставляет ряд преимуществ, включая прописку, возможность подключения газа, налоговый вычет до 260 тысяч рублей и снижение тарифа на электроэнергию на 30%.
Для оформления недвижимости потребуется минимальный пакет документов, включая технический паспорт объекта, заявление и декларацию. Подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр напрямую.
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Дайана Хусинова