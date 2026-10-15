Педагог раскрыла, как перегрузка уроками влияет на детскую мотивацию

15 октября 2026, 11:56

Педагог Ольховская: из-за перегрузки у детей может не хватить желания готовиться

Фото: istockphoto/Halfpoint

Почему нельзя перегружать первоклассников рассказала детский писатель, педагог и антрополог Юлия Ольховская. Информация появилась 14 октября.





До этого председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выступил с инициативой провести ревизию ряда школьных дисциплин. Речь идет о математике, физике и химии.



По мнению Фадеева, сокращение некоторых учебных курсов на 20-30% позволит повысить эффективность обучения школьников и снизить бумажную нагрузку на учителей. При этом он подчеркнул, что снижение учебной нагрузки не должно отразиться на зарплатах педагогов.





«Все зависит от того, с каким школьным возрастом мы работаем. Если мы говорим о детях, которые учатся в начальной школе, то безусловно излишняя перегрузка уроками может негативно влиять на мотивацию детей. У детей может не хватать желания и интереса готовиться к каждому следующему учебному дню. Но по мере взросления детей и перехода из начальной школы в среднюю школу, а затем уже и в старшую школу, мотивация у детей крепнет. Они понимают, зачем им такой объем нагрузки, для чего им дается такое количество предметов, для чего они простраивают те самые межпредметные связи и включаются в школьную, образовательную, интеллектуальную работу все с большим и большим интересом», — прокомментировала Ольховская Общественной Службе Новостей.