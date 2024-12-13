Педагог рассказала, как помочь ребенку подготовиться к ЕГЭ

Современные автомобили имеют множество плюсов, таких как уровень комфорта и безопасности, но не являются столь же надежными, долговечными и простыми в обслуживании, как классические машины. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин. По его словам, автомобили прошлых лет имели универсальные и надежные детали, были просты в самостоятельном обслуживании и могли прослужить долгие годы.