Педагог рассказала, как помочь ребенку подготовиться к ЕГЭ

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Главным условием для успешной подготовки ребенка к ЕГЭ является режим, так как от регулярности занятий зависит итоговый результат на экзамене. Об этом рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. По ее словам, родители должны поддерживать своих детей в планировании времени, поддержании дисциплины, а также организовывать им отдых.
«Наличие отвлекающих факторов может негативно сказаться на учебном процессе, поэтому ребенку во время выполнения заданий нужно обеспечить тишину. <…> Если у ребенка нет своей комнаты, должны быть установлены часы, в которые он делает домашнее задание, готовится к экзаменам, и ему никто не помешает», — отметила педагог в беседе с «Известиями».В то же время психолог Дарья Дугенцова обратила внимание на еще одну серьезную проблему у современных детей — чрезмерное увлечение гаджетами. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнула, что излишнее времяпрепровождение с телефоном в руках может привести к серьезным проблемам — от отставания в развитии до асоциального поведения. По ее мнению, важно ежедневно уделять время занятиям на свежем воздухе и любимым хобби.
«Это не только физическая активность, но и работа с эмоциями и настроением. Любые хобби не только помогают нашему главному органу, но и снимают тревожность, помогают выплескивать эмоции и, в принципе, борются со стрессом», — указала психолог.Читайте также:
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