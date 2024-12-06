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Каждый третий учитель русского языка в России использует нейросети для работы — при подготовке к уроку или для проверки выполненных заданий. К соответствующим выводам пришло исследование Фонда «Эмпатия». Тем не менее, как отмечается, большинство преподавателей относятся к ИИ с недоверием.
Участники опроса рассказали, что чаще всего пользуются нейросетями как поисковиком, генератором творческих заданий или в роли помощника при работе с текстами.
Вместе с тем председатель Комиссии по образованию Научного совета при Президиуме РАН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что технологии ИИ в сфере образования могут шагнуть еще дальше. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт предположил, что в России вместо ЕГЭ может появиться цифровое портфолио, связанное с искусственным интеллектом, которое будет отправляться так же, как и результаты экзамена, в пять вузов.
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«Использование учителями современных технологий естественно. С одной стороны, им нужно успевать за детьми, которые легко осваивают все, что предлагает интернет, а с другой — сама сфера образования сегодня требует ускорения: появляются новые профессии, компетенции, знания», — пояснил основатель фонда Михаил Шелков в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем председатель Комиссии по образованию Научного совета при Президиуме РАН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что технологии ИИ в сфере образования могут шагнуть еще дальше. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт предположил, что в России вместо ЕГЭ может появиться цифровое портфолио, связанное с искусственным интеллектом, которое будет отправляться так же, как и результаты экзамена, в пять вузов.
«Условно говоря, в школе вы прошли какой-то модуль, который состоит из 10 тем, и в конце у вас контрольная работа. Информация по этой контрольной работе поступает напрямую в электронное портфолио, и дальше искусственный интеллект вас оценивает. <…> ИИ не подлавливает на незнании, а, наоборот, выявляет знания, которые необходимы для поступления в вузы», — отметил омбудсмен.Читайте также:
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Данил Пономарев