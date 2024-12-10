Подмосковные десятиклассники написали диагностическую работу по биологии

Фото: Министерство образования Московской области
10 декабря 2024 года более трёх тысяч учеников старших классов Подмосковья, изучающих биологию на углублённом уровне, приняли участие в региональной диагностической работе (РДР). Ранее аналогичные работы проводились по физике и химии, сообщает Министерство образования Московской области.
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Дайана Хусинова