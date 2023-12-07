Давление и оскорбления: Психологи призвали проверить семью стрелявшей в Брянске девочки

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Ученица восьмого класса устроила стрельбу в гимназии в Брянске. Четыре ребёнка пострадали, одна девочка погибла от ранений, а стрелявшая ученица покончила с собой. Предположительно, школьница стреляла из охотничьего ружья своего отца.
Предварительная причина стрельбы — конфликт с одноклассниками, которые шутили над девочкой. Однако психологи уверены, что проблема не в травле, а в неумении слушать детей. Так, директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук отметила в беседе с «Радио 1», что девочка совершила преступление в школе, потому что это было исполнимо для неё.
Психолог допустила, что после стрельбы школьница почувствовала вину, поэтому совершила самоубийство.
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«Ребёнок был готов к тяжёлым эмоциональным испытаниям. Нести ружье на себе, зная, что оно причиняет другим людям страданиям – это всегда история, которая имеет природу и основание в семье. Возможно, именно там она испытывала давление, оскорбления, чувство ненужности, чувство отверженности. Вероятно, она это ружьё взяла, чтобы доставить родственникам неприятности, ведь она знала, что этого делать нельзя. Она совершила преступление в школе не потому, что она была обозлена, — не обязательно, что она была подвержена травле, — она это сделала в том месте, где для неё это было исполнимо и доступно, где она могла отрефлексировать свои переживания, избавиться от них», — отметила специалист.
«Она знала, что в школе не будет охраны, что там не будет проверки. Что там не будет оказано сопротивление. Возможно, она таким образом стремилась обратить на себя внимание семьи, ведь после совершения преступления она испытала чувство вины, шока и совершила суицид», — заявила Смолярчук.Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников также заявил «Радио 1», что родители зачастую заняты своими делами и не обращают внимание на проблемы своих детей. Он заметил, что подростки пишут ему в социальных сетях о потребности в решении проблемы отцов и детей, проблемы непринятия подростка обществом, трудности самовыражения среди сверстников, а также взаимоотношений с родителями.
«Проблема в том, что все заняты. Никому нет дела, никто всерьёз не занимается подростками. Неважно, из какой семьи ребёнок: в обычной, нормальной семье такое тоже может случиться. Но проблема в том, что мы нормальную семью понимаем как ту, где есть оба родителя, но это не так. Нормальная семья – это про любовь, про поддержку, про понимание, когда семья вовлечена в процесс жизни, а не когда каждый занимается своим делом и только после таких инцидентов вспоминает, что у них есть ребёнок», — заключил специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова