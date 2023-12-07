Школьник рассказал о стрельбе в брянской гимназии: Мы подумали это шутка

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Ученик брянской гимназии, где утром 7 декабря ученица 8 класса открыла стрельбу, рассказал, что школьники не сразу поверили в происходящее.
РЕН ТВ пишет, что дети решили, что это шутка.
Чуть позже ученикам начали приходить смс о том, что стрелявшая убила нескольких человек и покончила с собой.
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«Мы сидели в кабинете на третьем этаже. Окна у нас выходят на пятачок, то есть, мы видели все машины. Моему другу пришло сообщение, что открыли стрельбу. Мы подумали, что это шутка, но учительница закрыла дверь и сказала нам сидеть тихо», - говорит школьник.
«Мы смотрели в окна, там были скорая, девочку уводят под руки, она хромала. В 10 часов нам сказали эвакуироваться, все вышли через боковые выходы и пошли домой», - сказал школьник.Напомним, ученица гимназии №5 Брянска пришла в школу с оружием и открыла стрельбу. Она убила одноклассницу, ранила пятерых учеников и покончила с собой.
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Мария Фирсова