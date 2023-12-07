Врачи готовятся извлечь дробь из тела школьника, раненного при стрельбе в Брянске

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Врачам удалось стабилизировать состояние тяжелораненного подростка, который пострадал во время стрельбы в гимназии в Брянске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в данный момент медицинские работники готовятся к проведению срочной операции по изъятию дроби из руки, ноги и груди школьника.
В четверг утром ученица 8 класса брянской гимназии №5 принесла в школу охотничье ружье, принадлежащее её отцу. Она открыла стрельбу, в результате которой погибла её одноклассница, четверо учеников получили ранение. После этого сама стрелявшая покончила с собой.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые оцепили территорию учебного заведения и эвакуировали из здания всех учеников и работников. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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В четверг утром ученица 8 класса брянской гимназии №5 принесла в школу охотничье ружье, принадлежащее её отцу. Она открыла стрельбу, в результате которой погибла её одноклассница, четверо учеников получили ранение. После этого сама стрелявшая покончила с собой.
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Анастасия Чинкова