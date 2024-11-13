Педагоги из Каширы приняли участие в научно-практической конференции

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Научно-практическая конференции на тему «Потенциал детско-взрослого коллектива в рамках реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» состоялась на базе Гимназии в подмосковном городе Протвино, участие в ней приняли педагоги из 40 школ, в том числе — из Каширы, сообщат пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Участниками конференции стали советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям, а также учителя начальных классов каширских школ», — говорится в сообщении.В рамках конференции был организован мастер-класс по организации взаимодействия с родителями младшеклассников для развития детского движения по программе «Орлята России».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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