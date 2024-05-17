Педагоги из Красноармейска представят свой проект на соискание премии «Мы вместе»

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Благотворительный проект «Подарим частичку сердца», созданный педагогами Центра образования №1 подмосковного города Красноармейск, будет представлен на соискание международной премии «Мы вместе», сообщает издание Region.ru/Пушкино.
Проект направлен на помощь участникам СВО, жителям новых российских территорий и Белгородской области.
Как рассказала лидер команды соискателей премии, воспитательница дошкольного отделения «Светлячок» Евгения Залуцкая, в рамках проекта педагоги, а также воспитанники и их родители собирают гуманитарную помощь, навещают раненых бойцов и пишут им письма поддержки, отправляют для ребят, живущих в на новых территориях, книги и подарки, а также проводят мастер-классы для живущих сейчас в подмосковном лагере «Родник» детей из Белгородской области.
Заявку на участие в премии «Мы вместе» команда Красноармейска планирует подать в ближайшее время.
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Как рассказала лидер команды соискателей премии, воспитательница дошкольного отделения «Светлячок» Евгения Залуцкая, в рамках проекта педагоги, а также воспитанники и их родители собирают гуманитарную помощь, навещают раненых бойцов и пишут им письма поддержки, отправляют для ребят, живущих в на новых территориях, книги и подарки, а также проводят мастер-классы для живущих сейчас в подмосковном лагере «Родник» детей из Белгородской области.
Заявку на участие в премии «Мы вместе» команда Красноармейска планирует подать в ближайшее время.
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Лев Каштанов