Воробьёв: Подмосковье окажет любую помощь пострадавшим от теракта в Белгороде

Фото: сайт Кремля
Обстрел жилого района в Белгороде — настоящая трагедия для всех жителей России. Это жестокий террористический акт, не имеющий оправданий.
Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он высказал белгородцам слова поддержки, а также сообщил, что Подмосковье и его жители готовы оказать любую помощь людям, пострадавшим в результате теракта. Глава региона также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.
В результате попадания обломка ракеты в десятиэтажный дом в районе второго этажа дома по улице Щорса в Белгороде обрушился целый подъезд. На данный момент известно о семи погибших, в числе которых один ребёнок. Спасатели МЧС продолжают поиски выживших под завалами.
Читайте также:
В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
Mash: Минимум три человека погибли при обрушении подъезда дома в Белгороде
Захарова: Теракт в Белгороде — очередное звено в цепочке преступлений Киева
Александр Бойцов