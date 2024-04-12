Участники подмосковной акции «Доброе дело» собрали более 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи

Акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых территорий России проходит в Московской области с апреля 2022 года, за это время жители Подмосковья собрали и отправили в зону спецоперации свыше 5,6 тыс. тонн грузов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба областного правительства.