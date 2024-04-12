Участники подмосковной акции «Доброе дело» собрали более 5,6 тыс. тонн гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба правительства МО
Акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых территорий России проходит в Московской области с апреля 2022 года, за это время жители Подмосковья собрали и отправили в зону спецоперации свыше 5,6 тыс. тонн грузов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба областного правительства.
«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой провести акцию «Доброе дело». Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья. (…) Всего за два года фуры «Доброе дело» сделали 143 рейса на Донбасс – доставили более 5,6 тыс. тонн полезного груза», — сказал Воробьёв.Он также сообщил, что сегодня, 12 апреля, в годовщину старта благотворительной акции, в Подмосковье проводится Единый день сбора помощи для участников СВО.
Помощь принимается в 81 волонтёрском пункте Подмосковья, кроме того, в рамках Единого дня сбора помощи открыто 197 дополнительных точек приёма. Выбрать волонтёрский пункт можно на сайте volonter.mosreg.ru. На этом же портале размещён список необходимых вещей для сбора.
Активист регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Александр Мухуров из Подольска рассказал, что в спецоперации принимает участие его отец.
«Для меня «Доброе дело» — очень личная история. Я прекрасно понимаю, что чувствуют близкие наших бойцов, как переживают и хотят помочь, чем могут. И я вижу, как ребята на передовой ждут наши посылки», — сказал Александр.О своей работе в пользу «Доброго дела» рассказал и волонтёр Егор Балев. Он открыл в посёлке Калининец гончарную мастерскую «МУZА» и проводит там мастер-классы, в том числе — для детей из семей участников СВО. Изделия мастерской будут выставляться на благотворительных ярмарках, а вырученные средства будут переданы на поддержку армии России.
В акции также принимают участие представители подмосковного бизнес-сообщества, певцы, музыканты, титулованные спортсмены и многие другие.
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