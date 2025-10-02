Педагоги из Новосибирска назвали самые необычные подарки на День учителя

02 октября 2025, 11:49

Брелок в виде топора стал самым необычным подарком для учителя из Новосибирска

Фото: iStock/AnyVidStidio

В преддверии Дня учителя педагоги из Новосибирска рассказали о самых необычных подарках, которыми получали от своих учеников.





Так, учитель русского языка и литературы Анастасия Сергеевна рассказала Om1 Новосибирск, что дети чаще всего дарили ей рисунки и конфеты, однако самым оригинальным подарком оказался магнитик с Чеховым, сделанный пятиклассницей.





«Ученица сделала мне магнитик с Чеховым, то есть распечатала его портрет и приклеила магнит. Это был самый оригинальный из подарков на праздник», — рассказала учитель.