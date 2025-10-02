Педагоги из Новосибирска назвали самые необычные подарки на День учителя
Брелок в виде топора стал самым необычным подарком для учителя из Новосибирска
В преддверии Дня учителя педагоги из Новосибирска рассказали о самых необычных подарках, которыми получали от своих учеников.
Так, учитель русского языка и литературы Анастасия Сергеевна рассказала Om1 Новосибирск, что дети чаще всего дарили ей рисунки и конфеты, однако самым оригинальным подарком оказался магнитик с Чеховым, сделанный пятиклассницей.
«Ученица сделала мне магнитик с Чеховым, то есть распечатала его портрет и приклеила магнит. Это был самый оригинальный из подарков на праздник», — рассказала учитель.
По её словам, дети ограничены в возможностях и дарят бумажные самолётики, пуговицы и красивые крышки от сока, разрисовывают доску, а одна девочка подарила брелок в виде топора.
Другой преподаватель русского языка и литературы Яна Фёдоровна вспомнила, как ей подарили розового Стича. Также ей преподносят на День учителя сладости, статуэтки и рисунки.