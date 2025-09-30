«Я очень по ней скучаю»: Татьяна Буланова вспомнила свою первую учительницу
Татьяна Буланова в преддверии Дня учителя вспомнила своего первого педагога
В России ежегодно 5 октября отмечается День учителя – праздник, посвящённый педагогам и их роли в жизни каждого человека. Накануне этого важного дня Общественная Служба Новостей узнала у известных личностей, кого из своих учителей они по-настоящему любили и с теплом вспоминают по сей день.
Певица Татьяна Буланова поделилась тёплыми воспоминаниями о своей первой учительнице Наталье Мазневой, которая была для неё и одноклассников настоящим примером и наставником.
«Многие на всю жизнь запоминают своего первого учителя. Вот мы с моими одноклассниками тоже никогда не забудем нашу первую учительницу Наталью Мазневу. К сожалению, её уже нет в живых, но это был великолепный педагог», – призналась Буланова.Она рассказала, что Наталья Мазнева сопровождала их с начальных классов и была рядом вплоть до окончания 10-го класса.
«Долгие годы даже после завершения школы мы ежегодно приходили к ней в гости на день рождения, чтобы поздравить и поблагодарить за все то тепло и доброту и знания, которые она нам подарила. Я очень по ней скучаю», – отметила певица.Буланова также подчеркнула, что в наше время встретить такого выдающегося педагога – редкость.
День учителя – отличный повод вспомнить всех тех, кто помогал нам расти, учиться и становиться лучше.