«Я очень по ней скучаю»: Татьяна Буланова вспомнила свою первую учительницу

30 сентября 2025, 19:51

Татьяна Буланова в преддверии Дня учителя вспомнила своего первого педагога

Татьяна Буланова (фото: Telegram @bulanovacom)

В России ежегодно 5 октября отмечается День учителя – праздник, посвящённый педагогам и их роли в жизни каждого человека. Накануне этого важного дня Общественная Служба Новостей узнала у известных личностей, кого из своих учителей они по-настоящему любили и с теплом вспоминают по сей день.





Певица Татьяна Буланова поделилась тёплыми воспоминаниями о своей первой учительнице Наталье Мазневой, которая была для неё и одноклассников настоящим примером и наставником.





«Многие на всю жизнь запоминают своего первого учителя. Вот мы с моими одноклассниками тоже никогда не забудем нашу первую учительницу Наталью Мазневу. К сожалению, её уже нет в живых, но это был великолепный педагог», – призналась Буланова.

«Долгие годы даже после завершения школы мы ежегодно приходили к ней в гости на день рождения, чтобы поздравить и поблагодарить за все то тепло и доброту и знания, которые она нам подарила. Я очень по ней скучаю», – отметила певица.