Воробьёв: учителя новых подмосковных школ должны быть к 1 сентября готовы принять детей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Учителя новых и капитально отремонтированных школ Подмосковья должны быть готовы к началу нового учебного года принять детей и дать им образование высокого качества. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы видим, что нам необходимо приглашать и добирать новых педагогов. В Подмосковье была запущена соответствующая мера поддержки. Не было школы, в которую я приезжал, где не отмечалась бы важность помощи учителям с жильём. Сейчас эта статья расходов заметно растёт, но без заботы и внимания будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», – подчеркнул Воробьёв в ходе совещания с областным правительством и главами городских округов.Как отметил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн, на данный момент уже подобрано 90% педагогов, которые будут работать в учреждениях.
Как стало известно на совещании, к началу учебного года в Подмосковье откроют 24 новые школы и 10 детских садов. Кроме того, начнут работу 41 капитально отремонтированная школа и 23 дошкольных учреждения.
Читайте также:
Воробьёв: в Подмосковье к 1 сентября откроют 24 новые школы и 10 детсадов
Воробьёв наградил Киселёва за освещение развития Московской области
Воробьёв доложил президенту РФ о модернизации ЖКХ в регионе
Лора Луганская