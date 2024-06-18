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Воробьёв: учителя новых подмосковных школ должны быть к 1 сентября готовы принять детей

18 июня 2024, 16:29
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Учителя новых и капитально отремонтированных школ Подмосковья должны быть готовы к началу нового учебного года принять детей и дать им образование высокого качества. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы видим, что нам необходимо приглашать и добирать новых педагогов. В Подмосковье была запущена соответствующая мера поддержки. Не было школы, в которую я приезжал, где не отмечалась бы важность помощи учителям с жильём. Сейчас эта статья расходов заметно растёт, но без заботы и внимания будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», – подчеркнул Воробьёв в ходе совещания с областным правительством и главами городских округов.
Как отметил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн, на данный момент уже подобрано 90% педагогов, которые будут работать в учреждениях.



Как стало известно на совещании, к началу учебного года в Подмосковье откроют 24 новые школы и 10 детских садов. Кроме того, начнут работу 41 капитально отремонтированная школа и 23 дошкольных учреждения.

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В Подмосковье летнюю подработку нашли уже более 6 тыс. подростков
18 июня 2024, 17:13

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 6 тысяч подростков уже трудоустроились на время летних каникул в Московской области, всего подработать летом в регионе собираются около 20 тысяч ребят, сообщает пресс-служба областного министерства социального развития.
«Многие молодые люди предпочитают работу в сфере обслуживания, а другие выбирают творческие направления, чтобы не только заработать на этом, но раскрыть свой потенциал», — отметила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.
В министерстве подчеркнули, что официально устроиться на летнюю подработку в Московской области могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет. С каждым успешным соискателем заключается трудовой договор, запись об оформлении на работу вносится в трудовую книжку.

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#подмосковье
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Семейный фестиваль «7ЯФест» прошел в Павловском Посаде
18 июня 2024, 17:04

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде состоялся семейный фестиваль «7ЯФест». Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
15 июня в музейно-выставочном комплексе «Княжий двор», расположенном в Павлово-Посадском городском округе, прошёл восьмой региональный семейный фестиваль «7ЯФест».

«На фестивале дети и их родители могли провести время вместе, пообщаться и поиграть. Организаторы подготовили яркую концертную программу, фотозоны для семейных фотографий, благотворительную акцию «Росток надежды», ростовых кукол, анимацию для детей, творческие мастер-классы, аквагрим и многое другое», — поделились в пресс-службе.

Яркой кульминацией праздника стала ярмарка сувениров. Дети могли самостоятельно выбрать и приобрести себе подарок на «7яфетки», которые они заработали.

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Ипотеки и кредиты: эксперт предупредил россиян о новых схемах мошенничества
Интернет-омбудсмен Мариничев: мошенники находят уязвимые места
18 июня 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Shutter2U

Мошенники начали звонить россиянам и, под видом сотрудников банка, пугать просрочкой по ипотеке, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ. Чтобы «урегулировать проблему», аферисты просят назвать данные СНИЛС и код из СМС. Далее мошенники получают доступ к порталу Госуслуг и онлайн-банкам, после оформляют кредиты или похищают деньги.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» отметил, что очень важно проверять достоверность информации.

«У людей один простой способ проверить задолженность по ипотеке — зайти в личный кабинет банка, где отражается и платежи, и баланс, и задолженность. Нужно спокойно оценить и посмотреть», — сказал специалист.

Дмитрий Мариничев добавил, что главное в этом вопросе — не паниковать.

«Действительно, у каждого свое уязвимое место и болезненная точка: у кого-то ипотека, у кого-то кредит, у кого-то вплоть до того, что отключение телефона нужно срочно продлить. Здесь совет: относиться скептически и трезво к любым входящим звонкам, особенно к тем, которые содержат тревожность, не вестись на разговор, а спокойно повесить трубку и принять меры по контролю ситуации, по ее проверке своими собственными средствами. Нужна серьезная критичность мышления», — объяснил эксперт.

Интернет-омбудсмен отметил, что мошенники не стоят на месте, а, нашедши болевые точки граждан, постоянно изобретают новые схемы.

«Мошенники изобретают новые схемы и постоянно находят какие-то болевые моменты. Так же, как вначале СВО поступали звонки относительно военкомата или призыва. Новых схем очень много. Есть даже неординарные, из последних, например: звонят из Википедии с информацией о том, что редактируется страница, просят прислать персональные данные, чтобы прислать страницу Википедии на согласование, то есть втираются в доверие и получают персональные данные», — заключил эксперт.

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В Подмосковье увеличилась популяция чёрных коршунов
18 июня 2024, 16:21

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Краснокнижные чёрные коршуны стали чаще встречаться в Московской области, возможно, этот вид в скором времени можно будет вычеркнуть из списка редких, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«В прошлом году в рамках мониторинга редких видов для ведения Красной Книги Московской области на территории региона специалисты уже отмечали увеличение популяции чёрного коршуна. Этих птиц часто замечали на севере, востоке и западе региона. В этом году чёрные коршуны тоже часто встречаются и осваивают новые территории. Это указывает на успешное восстановлении их численности», — пояснил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
По мнению специалистов, увеличение численности и расселение чёрных коршунов связаны с наличием кормовой базы и благоприятными условиями. Этот вид питается грызунами, рептилиями, другими птицами и насекомыми и охотится на открытых пространствах, так как зрение позволяет ему заметить добычу издалека.

Если популяции чёрных коршунов продолжат расти, этот вид уберут из Красной книги и перенесут в мониторинговый список.

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Экс-глава «Автодора» получил 12 лет колонии за ошибки при строительстве ЦКАД
18 июня 2024, 16:20

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Тверской районный суд города Москвы приговорил бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха к 12 годам лишения свободы. Такое наказание он получил за масштабные злоупотребления полномочиями и срыв сроков при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
В 2019 году Следственный комитет РФ сообщил, что Кельбах нанёс государству ущерб, превышающий два миллиарда рублей, напоминает РИА Новости. Было возбуждено уголовное дело. Этому предшествовала масштабная проверка, организованная Счётной палатой. Она была вызвана срывом срока сдачи ЦКАД. По мнению аудиторов, к этому привели системные проблемы и недостаточно эффективное управление проектом.

Проверка также выявила нарушения, которые привели к увеличению стоимости работ на некоторых пусковых комплексах ЦКАД. К системным ошибкам, приведших к удорожанию проекта, были отнесены также низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию и оформлению земельных участков, недостаточность численности рабочих и дорожно-строительной техники на всех пусковых комплексах.

Кельбаха, до оглашения приговора находившегося под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Решение суда мужчина встретил в строгом костюме с галстуком и без сумки с вещами для СИЗО.

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Воробьёв: в Подмосковье к 1 сентября откроют 24 новые школы и 10 детсадов
18 июня 2024, 16:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

К началу учебного года в Подмосковье откроют 24 новые школы и 10 детских садов. Кроме того, начнут работу 41 капитально отремонтированная школа и 23 дошкольных учреждения. Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сейчас мы ведём работы на 96 объектах образования. Откроем 24 новые школы и 10 детсадов. Также делаем капремонт учреждений. Важно, чтобы все сопутствующие детали были обеспечены – подъездные дороги, парковочные пространства», – отметил Воробьёв на совещании с областным правительством и главами городских округов.
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев добавил, что открытие новых и капитально отремонтированных школ позволят создать более 22 тыс. новых ученических мест.
«Также к сентябрю мы открываем 10 новых детсадов и 23 дошкольных образовательных учреждения после капремонта. Ещё один детсад, в посёлке Новый городского округа Красногорск, уже начал работу. Два, на 310 и 250 мест, готовы к открытию в Красногорске и Мытищах. Остальные объекты –также в высокой степени готовности. Сейчас идут финальные работы», – уточнил Локтев.
Он добавил, что после капремонта в регионе уже открылись четыре детских сада, а к сентябрю будет введено ещё 19. До конца года завершатся работы по трём садам, которые заработают в начале следующего года. Это объекты, решения по капремонту которых были приняты только в 2024 году.

Капремонт ведётся в рамках президентской программы, а строительство учреждений по государственной программе – на средства областного бюджета.

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#капитальный ремонт
#капремонт
#правительство
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На маршруты в Реутове вышли новые автобусы
18 июня 2024, 15:50

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Два новых автобуса марки ЛиАЗ 5292 вышли на маршрут №15, курсирующий между станцией Реутово и станцией метро «Первомайская», и на маршрут №17, связывающий станцию Реутово с метро «Новогиреево», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Эти автобусы вмещают по 100 пассажиров, причём 41 место — посадочное. Все сиденья оборудованы ремнями безопасности. В салоне также предусмотрены багажные полки, где пассажиры смогут разместить свои вещи. Автобусы оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, там есть электронные указатели остановок и USB-розетки для зарядки гаджетов», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что автобусы оборудованы аппарелями для посадки маломобильных пассажиров, а в салоне есть места для инвалидных колясок.

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Из виллы Софии Ротару в Ялте предложили сделать госпиталь для участников СВО
18 июня 2024, 15:40

Фото: istockphoto/Михаил Воскресенский

Активисты движения «Ветераны России» выступили с предложением сделать из виллы певицы Софии Ротару санаторий и госпиталь для лечения и реабилитации бойцов спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что они просят генпрокурора Игоря Краснова выйти с иском об изъятии виллы.

«Villa Sofia» — достопримечательность города-курорта Ялта, находится на Набережной и размещается в здании особняка 19 века. Во владении Ротару находится с 1996 года. Ей каким-то чудесным образом удалось с аукциона приобрести этот дом, который включён в реестр национального культурного наследия. Обошелся он певице в $500.

«Ветераны России» утверждают, что она приобрела здание с нарушениями законодательства. По их мнению, оно отлично подойдет для санатория.

Ранее сенатор Сергей Цеков предложил национализировать виллу Софии Ротару. По его словам, из неё нужно сделать Дворец бракосочетания.

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Синоптик Цыганков предупредил о похолодании в Москве
18 июня 2024, 15:29

Фото: iStock/:Yury Karamanenko

В столичном регионе ожидается похолодание во второй половине недели. Об этом сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Циклон стоит у нас в Московской области, от него атмосферный фронт уходит на восток. По югу погода жарче, по северу — попрохладнее. Сегодня и завтра более тёплая погода, с четверга будет похолодание», — рассказал Цыганков в беседе с RT.

По словам синоптика, в среду в столице ожидается переменная облачность без осадков. Однако в оставшиеся дни недели в Москве пройдут кратковременные дожди.

Во вторник в столичном регионе воздух прогреется до 24-26 градусов выше нуля, в среду будет еще жарче – столбики термометров поднимутся до 28 градусов. В остальные дни дневная температура воздуха не превысит 22 градусов, при этом в ночное время суток температура будет составлять всего от 8 до 14 градусов.

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