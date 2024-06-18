Воробьёв: в Подмосковье к 1 сентября откроют 24 новые школы и 10 детсадов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
К началу учебного года в Подмосковье откроют 24 новые школы и 10 детских садов. Кроме того, начнут работу 41 капитально отремонтированная школа и 23 дошкольных учреждения. Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сейчас мы ведём работы на 96 объектах образования. Откроем 24 новые школы и 10 детсадов. Также делаем капремонт учреждений. Важно, чтобы все сопутствующие детали были обеспечены – подъездные дороги, парковочные пространства», – отметил Воробьёв на совещании с областным правительством и главами городских округов.Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев добавил, что открытие новых и капитально отремонтированных школ позволят создать более 22 тыс. новых ученических мест.
«Также к сентябрю мы открываем 10 новых детсадов и 23 дошкольных образовательных учреждения после капремонта. Ещё один детсад, в посёлке Новый городского округа Красногорск, уже начал работу. Два, на 310 и 250 мест, готовы к открытию в Красногорске и Мытищах. Остальные объекты –также в высокой степени готовности. Сейчас идут финальные работы», – уточнил Локтев.Он добавил, что после капремонта в регионе уже открылись четыре детских сада, а к сентябрю будет введено ещё 19. До конца года завершатся работы по трём садам, которые заработают в начале следующего года. Это объекты, решения по капремонту которых были приняты только в 2024 году.
Капремонт ведётся в рамках президентской программы, а строительство учреждений по государственной программе – на средства областного бюджета.
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Лора Луганская