Пешим курьерам в Новосибирской области предлагали 6 тысяч рублей за смену

20 октября 2026, 17:01

Аналитики «Авито Подработки» сравнили оплату разных форматов доставки

Фото: istockphoto / Sergei Novak

Пешая доставка стала самым высокооплачиваемым форматом курьерской подработки в Новосибирской области по итогам III квартала 2026 года. В среднем исполнителям предлагали 6 025 рублей за смену. Такие данные получили аналитики «Авито Подработки», изучив предложения работодателей в регионе и по России.





Как сообщает Om1 Новосибирск, на втором месте в Новосибирской области оказались велокурьеры: среднее предлагаемое вознаграждение для них составило 5 977 рублей за смену. Курьерам на самокатах предлагали в среднем 5 918 рублей.



В целом по стране наиболее высокую среднюю оплату за смену предлагали курьерам на автомобилях — 6 108 рублей. Велокурьеры получали предложения в среднем на 6 091 рубль, а исполнители на самокатах и пешие курьеры — на 6 056 рублей.



Разницу в оплате аналитики связывают с плотностью заказов, расстояниями между адресами и особенностями перевозимых товаров. Пешие курьеры могут быстрее выполнять короткие маршруты в центральных районах, не тратя время на поиск парковки. Автомобиль подходит для дальних поездок и доставки более крупных заказов.



«В третьем квартале 2026 года среднее предлагаемое вознаграждение на рынке временной занятости составило около 5 500 рублей за смену. Курьерам предлагали на 10–11 % больше, а пешим курьерам в Москве — почти на 30 %. Это говорит о высоком спросе на курьеров и готовности заказчиков конкурировать за исполнителей через условия. Способ доставки мало влияет на ставку, поэтому выбирать формат можно под себя: ориентируйтесь на маршрут, регион и длительность смены», — отметил директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков.