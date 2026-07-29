Педиатр развеяла популярные мифы о грудном вскармливании
Врач объяснила, почему размер груди не влияет на количество молока
Педиатр и консультант по грудному вскармливанию Гузель Рахимова рассказала о распространённых заблуждениях, связанных с лактацией. По словам специалиста, один из самых популярных мифов — мнение о том, что размер груди определяет количество грудного молока. Об этом сообщают «Известия».
Врач подчеркнула, что объём молока зависит совсем не от размера молочных желез, а от того, насколько часто и эффективно ребёнок прикладывается к груди.
«Количество молока определяется прежде всего тем, насколько эффективно и часто ребёнок сосёт грудь. Чем активнее малыш, тем больше молока вырабатывает организм матери», — объяснила Рахимова.Специалист также опровергла распространённое мнение о том, что молоко может внезапно «пропасть». По её словам, лактация работает по принципу «спроса и предложения»: чем регулярнее ребёнок опорожняет грудь, тем активнее организм продолжает вырабатывать молоко.
Кроме того, врач развеяла миф о необходимости строгих ограничений в питании для кормящих мам. По словам Рахимовой, жёсткие диеты не способствуют увеличению лактации и могут даже негативно сказаться на самочувствии женщины.
Отдельно эксперт высказалась и о питьевом режиме. Она отметила, что распространённый совет пить как можно больше жидкости для увеличения количества молока не имеет научного подтверждения.
«Достаточно пить по жажде, поддерживая нормальный питьевой режим. Избыток жидкости не приводит к увеличению выработки молока», — подчеркнула специалист.По словам педиатра, для успешного грудного вскармливания гораздо важнее регулярные кормления, правильное прикладывание ребёнка к груди и комфортное состояние самой мамы.