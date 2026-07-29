Педиатр развеяла популярные мифы о грудном вскармливании

29 июля 2026, 16:31

Врач объяснила, почему размер груди не влияет на количество молока

Фото: Istock / fizkes

Педиатр и консультант по грудному вскармливанию Гузель Рахимова рассказала о распространённых заблуждениях, связанных с лактацией. По словам специалиста, один из самых популярных мифов — мнение о том, что размер груди определяет количество грудного молока. Об этом сообщают «Известия».





Врач подчеркнула, что объём молока зависит совсем не от размера молочных желез, а от того, насколько часто и эффективно ребёнок прикладывается к груди.





«Количество молока определяется прежде всего тем, насколько эффективно и часто ребёнок сосёт грудь. Чем активнее малыш, тем больше молока вырабатывает организм матери», — объяснила Рахимова.

«Достаточно пить по жажде, поддерживая нормальный питьевой режим. Избыток жидкости не приводит к увеличению выработки молока», — подчеркнула специалист.