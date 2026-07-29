Россиянкам рассказали о вызывающем рак красивом «убийце» в косметичке
Использование некачественной, просроченной или изготовленной с нарушением требований губной помады может представлять опасность для здоровья, вплоть до повышения риска развития онкологических заболеваний. Об этом сообщила врач-косметолог Марият Мухина в беседе с изданием «Абзац».
По словам специалиста, даже качественная косметика способна вызвать нежелательные реакции при индивидуальной чувствительности. Среди возможных последствий — контактный дерматит, покраснение, зуд, образование пузырьков, отек губ и шелушение кожи.
Мухина пояснила, что входящие в состав помады ароматизаторы, консерванты, красители и следовые количества металлов могут спровоцировать раздражение слизистой оболочки губ и кожи вокруг рта, вызвать жжение, гиперемию и развитие хейлита.
Особую опасность, по словам врача, представляет микробиологическое загрязнение косметики. При неправильном хранении просроченной помады на ее поверхности могут размножаться бактерии и плесневые грибки, что способно привести к воспалительным процессам не только на губах, но и в области глаз. В отдельных случаях, при значительном попадании загрязненного средства в организм, не исключены и системные аутоиммунные реакции.
Кроме того, косметолог предупредила о рисках использования помады кустарного производства. Если при ее изготовлении применялись запрещенные нефтепродукты, летучие органические соединения, полициклические ароматические углеводороды или тяжелые металлы, это может увеличить вероятность развития онкологических заболеваний.
Чтобы снизить возможные риски, специалист рекомендовала выбирать сертифицированную косметику от проверенных производителей, внимательно изучать состав и срок годности продукции, а перед первым использованием нового средства проводить тест на небольшом участке кожи.
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