Россиянкам рассказали о вызывающем рак красивом «убийце» в косметичке

29 июля 2026, 15:15

Косметолог Мухина: помада может вызывать дерматит и рак

Фото: iStock/Deagreez

Использование некачественной, просроченной или изготовленной с нарушением требований губной помады может представлять опасность для здоровья, вплоть до повышения риска развития онкологических заболеваний. Об этом сообщила врач-косметолог Марият Мухина в беседе с изданием «Абзац».