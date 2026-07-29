Пояс верности экстренно сняли с московского студента
SHOT: Пояс верности экстренно сняли с московского студента
Пояс верности экстренно сняли с московского студента. Об этом пишет SHOT.
Курьёзный случай произошел с одним из студентов в общежитии московского университета. Утром он не смог покинуть свою комнату из-за «защитного устройства». Попытки самостоятельно освободиться не увенчались успехом, и уже после обеда молодой человек обратился за помощью в экстренные службы. Спасатели, используя слесарный инструмент, смогли снять с него этот «оберег».
Студент, оказавшийся в столь необычной ситуации, не стал подробно рассказывать о произошедшем. Имя девушки, которая установила «защитное устройство», он также не раскрыл.
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