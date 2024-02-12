В Госдуме объяснили пропажу с госсайта проекта Минобороны о мобилизации

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Подготовленный Министерством обороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для некоторых категорий военных временно исчез с государственного сайта правовых актов России из-за необходимости внесения изменений. Это пояснил член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров в беседе с Ura.ru.
Федоров также пояснил, что данный законопроект был разработан для решения проблемы контрактников, достигших предельного возраста, но желающих остаться на службе. Этот документ предусматривает увеличение предельного возраста, чтобы те, кто желает продолжить службу, могли это сделать.
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