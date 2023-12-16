Педофилам запретят посещать школы и детские площадки

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Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете гражданам с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей посещать территории школ и детских площадок, предназначенных для образования и отдыха детей. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Согласно данному законопроекту, также сохраняется запрет для судимых такого рода преступления выезжать за установленные судом пределы территории. Авторы законопроекта уточняют, что на его создание повлияли «результаты анализа правоприменительной практики в сфере деятельности органов внутренних дел».
Отмечается, что под запрет посещения также попали медицинские, санаторно-курортные и физкультурно-спортивные организации.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы на юго-западе столицы.
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Отмечается, что под запрет посещения также попали медицинские, санаторно-курортные и физкультурно-спортивные организации.
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Екатерина Коршунова