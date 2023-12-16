Две гранаты обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе

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Две гранаты РГД-5 в шредере обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В результате чего работник отделения вызвал экстренные службы. Из жилого дома эвакуировали десять человек. По факту проведенной проверки, гранаты оказались ненастоящими. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Екатерина Коршунова