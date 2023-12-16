82 человека задержаны после потасовки на Садоводе

Фото: iStock/BrianAJackson
На рынке Садовод в Москве мужчина напал на полицейского, после чего произошла массовая потасовка. В результате задержаны 82 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что на данный момент задержанных проверяют на законность их пребывания в России. Возбуждены уголовные дела по статьям насилия и оскорбления представителей власти.
Напомним, на рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников.
Полиции пришлось применить оружие. Они произвели два предупредительных выстрела в воздух. Пострадавших нет.
Читайте также:
На рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их
Помощник сенатора США снимал порнографию со своим участием в зале сената
Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур
Напомним, на рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников.
Читайте также:
На рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их
Помощник сенатора США снимал порнографию со своим участием в зале сената
Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур
Екатерина Коршунова