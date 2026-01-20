Пекарня «Машенька» с прямой линии Путина рискует закрыться к маю

20 января 2026, 17:00

Пекарня «Машенька» в Люберцах, прославившаяся после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, может закрыться уже к маю. Об этом рассказал владелец заведения Денис Максимов.





С 2026 года в России повысился НДС с 20 до 22% и снизился порог для применения упрощённой системы налогообложения с 60 до 20 миллионов рублей годового дохода. Эксперты предупреждают, что эти меры могут привести к закрытию до 30% малых и средних предприятий.



Максимов признался, что обращение к Путину в ходе прямой линии привело к ажиотажу в пекарне в преддверии Нового года.





«Внимание Владимира Владимировича к нашей пекарне помогло нам в достаточно низкий сезон — первую половину января — пройти хорошо. Количество людей и средний чек были на очень хорошем уровне, но проблему это не решает. Периодически выходят на связь чиновники разного уровня, вплоть до министров РФ, но никакой конкретики нет», — рассказал предприниматель «Газете.Ru».