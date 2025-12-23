Выступивший на прямой линии с Путиным владелец пекарни получил международный заказ
Подмосковная пекарня «Машенька», ставшая знаменитой в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным», получила первый международный заказ. Он отправится в Белоруссию, рассказал владелец пекарни Денис Максимов.
Предназначен ли каравай для белорусского лидера, он не знает.
«Был заказ на каравай. Он будет выпекаться завтра. Я знаю, что он поедет в Белоруссию, но поедет ли он к Александру Григорьевичу Лукашенко, я не в курсе», – сказал Максимов РИА Новости.Люберецкая пекарня появилась на прямой линии Владимира Путина 19 декабря. Её владелец задал вопрос по налоговому законодательству. Президент, отвечая, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его «чем-нибудь».
Максимов отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. В ответ он получил от президента в подарок продукты и напитки российского производства, а также складень с иконами.
Ранее Денис Максимов рассказал «Радио 1», что планирует предложить покупателям набор пирожков «как у президента».