Выступивший на прямой линии с Путиным владелец пекарни получил международный заказ

23 декабря 2025, 17:32

оригинал Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

Подмосковная пекарня «Машенька», ставшая знаменитой в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным», получила первый международный заказ. Он отправится в Белоруссию, рассказал владелец пекарни Денис Максимов.





Предназначен ли каравай для белорусского лидера, он не знает.

«Был заказ на каравай. Он будет выпекаться завтра. Я знаю, что он поедет в Белоруссию, но поедет ли он к Александру Григорьевичу Лукашенко, я не в курсе», – сказал Максимов РИА Новости.