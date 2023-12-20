«Россия» отменила рейсы в Пекин из Владивостока, Иркутска и Красноярска

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Причиной отмены рейса называют отсутствие договоров на обслуживание.
Рейсы из Владивостока назначили на 18 и 20 декабря, из Иркутска — на 21 декабря, а из Красноярска должен был состояться 19 декабря. Ни один из них не случится в ближайшее время. Представители авиакомпании связываются с пассажирами. Им хотят предложить альтернативные пути в КНР. К примеру, через пересадку в Москве.
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