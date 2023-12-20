Пилот Смирнов: Разрешение Норвегии лететь лайнеру РФ с умирающим – человечное

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Президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов высказал мнение о том, что разрешение Норвегии пролететь российскому лайнеру с умирающим человеком на борту в своём воздушном пространстве в обход санкций можно считать проявлением человечности.
Он отметил, что в том числе благодаря этому человека удалось спасти, а это главное.
Он добавил, что у экипажа всегда есть прописанный алгоритм действий в случае возникновения внештатных ситуаций на борту, в том числе касающихся самочувствия, здоровья и жизни пассажиров.
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«Командир корабля принял правильное решение: как и предписано всеми документами, он, чтобы спасти жизнь человека, попросил произвести посадку на ближайший к нему аэродром, который оказался норвежским. Местные власти отказали ему, но вряд ли из-за того, что являются людоедскими: скорее всего, аэродром оказался неподходящим для того, чтобы принять Boeing 747. В итоге командир судна принял решение о возвращении в Москву, а Норвегия разрешила ему пролёт через свое воздушное пространство, что прямо было запрещено санкциями. Считаю это проявлением настоящей человечности, ведь в итоге человека удалось спасти», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Смирнов.
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Мелисса Тимофеева