Пилот Смирнов: Разрешение Норвегии лететь лайнеру РФ с умирающим – человечное

Президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов высказал мнение о том, что разрешение Норвегии пролететь российскому лайнеру с умирающим человеком на борту в своём воздушном пространстве в обход санкций можно считать проявлением человечности.