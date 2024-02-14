Принцесса занялась стриптизом и стала порномоделью

Фото: istock / fabioderby
Порномодель Лиз Феррари рассказала как начала свой путь в секс-индустрии. Об этом пишет издание Daily Star.
Девушка поделилась, что у нее есть родственная связь с королевской семьей тутси — одного из народов центральной Африки. Но в 1994 ее семья сбежала из родной Руанды из-за страха гражданской войны и геноцида. Они уехали в Соединенные штаты, где никто не знал, что Феррари была принцессой.
Она начала заниматься стриптизов после совершеннолетия. Она отметила, что ее родители очень строгие. Из-за этого она ничего не знала о сексе и тайно ходила на работу, пробираясь через окно комнаты.
«Тот факт, что можно зарабатывать на OnlyFans и порно, — это для меня полное безумие. Там, откуда я родом, даже сексуальная одежда или кроп-топы — это табу», - поделилась Лиз.Она вспомнила, как заработала в первый день 140 долларов, что казалась огромной суммой.
Читайте также:
«Отчитаться перед чиновниками»:30 лет со дня расстрела Чикатило, кто оказался соучастником
На дне Балтийского моря археологи нашли стену времён каменного века
Девушка пригрозила украинцу отрезать ногу, если тот отправится на фронт
Алина Юрчак