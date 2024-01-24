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Раскрыты заставляющие пенис выглядеть больше трюки порноактеров

Daily Star: коуч Нил рассказала как визуально увеличить размер полового члена
24 января 2024, 08:21
Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Чтобы зрительно увеличить размер полового органа, порноактеры применяют несколько неочевидных трюков. Об этом рассказала секс-коуч Кейтлин Нил, пишет Daily Star.

Нил заявила, что актерам фильмов для взрослых в основном помогают операторские трюки.

«В соцсетях все знают, какими преображающими свойствами обладают хороший свет и правильный угол. Общеизвестно, что пенисы выглядят больше сбоку, как в порно, а не сверху», — пояснила эксперт.

Помимо этого, она добавила, что мужчинам в порно часто выбирают миниатюрных партнерш, чтобы по сравнению с ними половой член мужчин выглядели больше.

Коуч также заявила, что порноактеры стараются худеть, чтобы жир вокруг гениталий и на животе не скрывал настоящий размер пениса. Также Нил посоветовал делать интимную стрижку.

«Избавление от лишних волос — это вишенка на торте, которая превращает член из большого в огромный. Одинокое дерево на выкошенном поле стоит выше, чем дерево в лесу», — подытожила специалистка.
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#секс
#эксперт
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Эндокринолог Павлова: Во время магнитных бурь лучше избегать жареного и жирного
24 января 2024, 06:43

Фото: iStock/murat4art

Из-за магнитных бурь может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней. В этот период метеочувствительные люди могут прибегнуть к нескольким видам самопомощи, рассказала в своём личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.
В это время обязательно нужно принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты, а также держать под рукой таблетки, которые помогают купировать симптомы метеозависимости.

«Многие пациенты бросают их пить, как только им полегчает. И это ловушка: многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает лекарства», — заметила эндокринолог.

В период магнитных бурь лучше не провоцировать обострение болезней желудочно-кишечного тракта, и избегать жареной, жирной или солёной пищи.

Успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия, расслабляющий массаж и медитация, по словам Павловой, тоже помогают справиться с симптомами метеозависимости.

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#магнитные бури
#врачи
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Перечислены самые полезные масла
Диетолог Журавлева: Самые полезные масла — льняное, тыквенное и рапсовое
23 января 2024, 22:07

Фото: istockphoto.com/rezkrr

Диетолог Полина Журавлева назвала самыми полезными для здоровья маслами льняное, тыквенное и рапсовое, а также кунжутное и оливковое.
«Масел, мягко скажем, хватает. Все они так или иначе обладают уникальными полезными свойствами. Среди самых полезных я бы выделила льняное, тыквенное, рапсовое, кунжутное и оливковое. Соевое и горчичное тоже полезны, но там есть противопоказания. Все они содержат полезные жиры, необходимые для организма, а также обогащены витаминами и минералами», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Кроме этого, по её словам, полезно полоскать горло и полость рта подсолнечным маслом, которое помогает удалить зубной налёт, бактерии и продукты клеточного распада.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» рекомендовала на завтрак подсушенный цельнозерновой хлеб.

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#продукты
#диетолог
#масло
#здоровье
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Гастроэнтеролог Сухорукова заявила об опасности пива
23 января 2024, 21:38

Фото: istockphoto.com/Colorsandia

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что пиво опасно для здоровья, поскольку нарушает работу всех органов и систем организма.
«Так, желудок страдает из-за того, что этанол и химические усилители раздражают слизистую. Это ухудшает усваивание полезных веществ из пищи и провоцирует гастрит. Пивные алкоголики часто страдают от изжоги и проблем со стулом. Печень пропускает через себя все яды. Поэтому даже «безопасное» пиво провоцирует развитие таких опасных болезней, как цирроз, гепатит, рак», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сухорукова.

Кроме этого, регулярное употребление пенного приводит к гипертонии и снижению когнитивных способностей человека.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что употреблять алкоголь, если вы собираетесь окунаться в прорубь категорически запрещено, так как это может привести к необратимым последствиям.

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#алкоголь
#пиво
#врач
#здоровье
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Онколог Черемушкин: Овощи и фрукты могут снизить риск рака
23 января 2024, 20:43

Фото: istockphoto.com/vasiliybudarin

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что употребление овощей и фруктов, а также зелени способствует профилактике рака.
Также, по его словам, для поддержания здоровья следует отказаться или свести к минимуму потребление продуктов с химическими добавками.

«Для здоровья надо употреблять больше свежих овощей и фруктов, зелень, отказаться от вредных привычек. Не раз отмечалось, что отказ от мяса может негативно сказаться на здоровье человека. Стоит убрать из рациона продукты с большим количеством консервантов и химических веществ, сократить потребление копченых деликатесов. Они вызывают либо аллергическую реакцию, либо воспалительные изменения, которые ухудшают иммунный контроль, а риски возникновения рака увеличиваются», — пояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.

Ранее диетолог Елена Соломатина не рекомендовала быстро сбрасывать лишние килограммы, поскольку быстрое похудение приведёт к такому же быстрому набору веса снова.

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#здоровье
#продукты
#диетолог
#контроль
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Россиянам рассказали об опасности быстрого похудения
Диетолог Соломатина: «Организм начинает накапливать жировой запас»
23 января 2024, 20:31

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Диетолог Елена Соломатина не рекомендовала быстро сбрасывать лишние килограммы, поскольку быстрое похудение приведёт к такому же быстрому набору веса снова.
Кроме этого, резкая потеря килограммов опасно для здоровья. Так, по её словам, при неправильном похудении нарушаются обменные процессы, что вредит организму.

«Организм начинает накапливать жировой запас. Когда человек долго и неправильно худеет, нарушаются обменные процессы. Не получая необходимые питательные вещества, человек начинает отказываться от жира, но он необходим для деления клеток, выработки стероидных и половых гормонов, клеточных мембран, нервной системы. Жир — строительный компонент, который организм будет запасать. Если человек откажется от него, особенно зимой, начнутся проблемы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.

Специалист отметила, что в такой ситуации организм подвергается дополнительному вредному стрессу, которого лучше избегать.

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#человек
#здоровье
#питание
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Подмосковные врачи устранили причину многолетних мучений мальчика
23 января 2024, 20:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи гастроэнтерологического отделения НИКИ детства смогли поставить правильный диагноз и определить причину многолетних мучений ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмный покой поступил семилетний мальчик с жалобами на постоянное першение в горле, отрыжку и позывы к рвоте. Родителей также беспокоили непроизвольные движения головы ребёнка и наклон вправо, которые со временем только усиливались.

Врачи НИКИ детства провели полное обследование школьника, сделав ему энцефалографию, суточное рН-мониторирование, ультразвуковую визуализацию головного мозга, рентген пищевода и гастроскопию.
«По результатам обследований был поставлен диагноз – «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эрозивный эзофагит». Стало понятно, что вызывает наклоны головы. Речь идёт о синдроме Сандифера – проявлении рефлюксной болезни, которое характеризуется подёргиваниями мышц. Мы рекомендовали операцию», – рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Мария Ерохина.
После успешной операции мальчика продолжили наблюдать в отделении и сейчас отмечают устойчивую положительную динамику.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Около ста подмосковных детей лечат от опасного постковидного синдрома
23 января 2024, 19:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

У переболевших COVID-19 детей может развиться мультисистемный воспалительный постковидный синдром. При таком состоянии поражаются сердце, головной мозг, лёгкие, кишечник и другие внутренние органы. Заболевание может маскироваться под другие опасные патологии, сообщила заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Юлия Котова.
«Этот синдром опасен тем, что иммунная система ребёнка начинает атаковать его собственный организм, вырабатывая так называемые цитокины. Позже они начинают вести себя бесконтрольно, уничтожая всё на своём пути. Сейчас в Московской области более 100 детей с МПВС, и это немало. В группе риска – дети 10-12 лет со склонностью к полноте», – отметила врач, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Заболевание может влиять на мозг и нервную систему. При этом у ребёнка развивается такая же симптоматика, как при других патологиях – васкулите и микротромбозе. Медики начинают лечить васкулит, теряя драгоценное время.
«Симптомы МПВС – лихорадка, температура до 40°C, которая ничем не сбивается, слабость, ломота в мышцах. Признаки заболевания – красная сыпь и красные склеры глаз из-за обширного внутреннего воспаления. Многие дети жалуются на боли в животе. При этих симптомах нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», – сказала детский ревматолог.
При этом Котова подчеркнула, что дети хорошо поддаются лечению. Главное – начать его вовремя и верно подобрать терапию. А предупредить у ребёнка развитие осложнений поможет вакцинация.

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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#врач
#covid-19
#коронавирус
#дети
#болезни
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Названо лучшее время для шлифовки и пилингов
Косметолог Антимирова: Шлифовки и пилинги лучше делать зимой
23 января 2024, 19:36

Фото: istockphoto.com/dimid_86

Врач-косметолог и дерматовенеролог, медицинский директор сети клиник Евгения Антимирова заявила, что шлифовки и пилинги лучше делать в зимний период времени, поскольку активное солнце для таких процедур не рекомендовано.
«Активное солнце для этих методик является строгим противопоказанием. Во время процедуры пучки лучей лазера проникают во все слои кожи, после чего важно использовать и постоянно обновлять крем с максимальным SPF при выходе на улицу на протяжении всего реабилитационного периода, который длится минимум месяц», — отметила в беседе с Газета.ру Антимирова.

Кроме этого, по её словам, в холодное время года рекомендовано фотоомоложение.

Ранее пластический хирург Дмитрий Зимин заявлял, что наиболее популярными процедурами, которые делают во время праздников, являются Блефаропластика и SMAS-лифтинг.

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#врач
#косметология
#уход
#красота
#здоровье
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Врач Серегина: Проблемы с зубами могут привести к болезням ЖКТ и сердца
23 января 2024, 18:54

Фото: istockphoto.com/klyots

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Ирина Серегина заявила, что плохая гигиена полости рта или её отсутствие, а также проблемы с зубами могут привести к проблемам ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.
Также из-за проблем с зубами могут страдать ЛОР-органы.

Кроме этого, плохое состояние зубов может привести к разрушению эмали и, как следствие, образованию кариеса.

«В течение дня, по возможности, старайтесь чистить зубы после приема пищи или споласкивать ротовую полость водой или ополаскивателем для удаления остатков пищи. Не стоит забывать про дополнительные средства гигиены полости рта, такие как зубная нить, межзубные ершики, ирригатор для полости рта», — порекомендовала в беседе с Газета.ру Серегина.

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#стоматолог
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