Раскрыты заставляющие пенис выглядеть больше трюки порноактеров

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Чтобы зрительно увеличить размер полового органа, порноактеры применяют несколько неочевидных трюков. Об этом рассказала секс-коуч Кейтлин Нил, пишет Daily Star.
Нил заявила, что актерам фильмов для взрослых в основном помогают операторские трюки.
«В соцсетях все знают, какими преображающими свойствами обладают хороший свет и правильный угол. Общеизвестно, что пенисы выглядят больше сбоку, как в порно, а не сверху», — пояснила эксперт.
Коуч также заявила, что порноактеры стараются худеть, чтобы жир вокруг гениталий и на животе не скрывал настоящий размер пениса. Также Нил посоветовал делать интимную стрижку.
«Избавление от лишних волос — это вишенка на торте, которая превращает член из большого в огромный. Одинокое дерево на выкошенном поле стоит выше, чем дерево в лесу», — подытожила специалистка.Читайте также:
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