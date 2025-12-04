Пенсии некоторых россиян увеличатся на 35% в январе 2026 года
Экономист Балынин: пенсии некоторых россиян вырастут на 35% в 2026 году
Пенсии некоторых 80-летних россиян вырастут на 35% в январе 2026 года. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, в январе 2026 года, помимо индексации, получат дополнительные выплаты, увеличенные на 11 тысяч рублей.
«Данная величина складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 9,58 тыс. рублей и надбавки за уход в 1414 рублей. Если, допустим, страховая пенсия у такого пенсионера в декабре 2025 года составляла 40 тыс. рублей, то в январе 2026 года она будет увеличена до 54 тыс. рублей», — отметил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».
Таким образом, у пенсионеров из приведенного примера страховая пенсия по старости в январе будет на 35% больше, чем в декабре, с учётом индексации на 7,6%, удвоения фиксированной выплаты и включения в нее надбавки за уход.
В свою очередь депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал RT, что из-за новогодних праздников те, кто получает пенсии через банк, получат их в конце декабря, а через почтовые отделения — по обычному графику.
«Все перечисленные изменения, включая индексацию и надбавки, производятся Социальным фондом России в беззаявительном порядке, то есть пенсионеру не требуется подавать дополнительные заявления для их получения», — уточнил Панеш.