Пенсии некоторых россиян увеличатся на 35% в январе 2026 года

04 декабря 2025, 22:08

Экономист Балынин: пенсии некоторых россиян вырастут на 35% в 2026 году

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Пенсии некоторых 80-летних россиян вырастут на 35% в январе 2026 года. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.





По его словам, пенсионеры, которым в декабре исполнится 80 лет, в январе 2026 года, помимо индексации, получат дополнительные выплаты, увеличенные на 11 тысяч рублей.





«Данная величина складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 9,58 тыс. рублей и надбавки за уход в 1414 рублей. Если, допустим, страховая пенсия у такого пенсионера в декабре 2025 года составляла 40 тыс. рублей, то в январе 2026 года она будет увеличена до 54 тыс. рублей», — отметил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

«Все перечисленные изменения, включая индексацию и надбавки, производятся Социальным фондом России в беззаявительном порядке, то есть пенсионеру не требуется подавать дополнительные заявления для их получения», — уточнил Панеш.