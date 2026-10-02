Пенсии в 2027 году вырастут более чем на 10%

02 октября 2026, 14:23

Средний размер выплаты по старости достигнет почти 30 тысяч рублей

Фото: istockphoto / Inside Creative House

В 2027 году страховые пенсии в России проиндексируют дважды, причем итоговое повышение превысит уровень инфляции. С 1 января выплаты увеличат на 6,8% — в соответствии с инфляцией за 2026 год. Еще на 3,3% пенсии повысят с 1 апреля. Таким образом, совокупная индексация составит более 10%.