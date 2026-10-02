Пенсии в 2027 году вырастут более чем на 10%
В 2027 году страховые пенсии в России проиндексируют дважды, причем итоговое повышение превысит уровень инфляции. С 1 января выплаты увеличат на 6,8% — в соответствии с инфляцией за 2026 год. Еще на 3,3% пенсии повысят с 1 апреля. Таким образом, совокупная индексация составит более 10%.
Об этом URA.RU рассказал председатель президиума центрального правления Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
По словам Рязанского, раньше двухэтапное повышение в основном компенсировало рост цен и позволяло сохранять покупательную способность пенсий. В 2027 году схема изменится: первая индексация компенсирует инфляцию, а апрельское повышение будет зависеть от доходов пенсионной системы.
Эксперт связал дополнительную индексацию с увеличением объема страховых взносов. По его мнению, это свидетельствует о положительном финансовом результате пенсионной системы и создает возможность для реального увеличения выплат.
Согласно проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, средняя страховая пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля.
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