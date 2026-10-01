Пенсионер из Кузбасса выиграл 10 млн рублей в лотерею
Пенсионер из Кузбасса стал обладателем 10 млн рублей, выиграв их в лотерею. Об этом сообщает «Сибдепо» со ссылкой на организаторов розыгрыша.
У мужчины более чем полувековой трудовой стаж. Значительную часть карьеры — 24 года — он провел на угольных шахтах. Затем девять лет работал шофером, а также успел побыть охранником и грузчиком.
После выхода на пенсию победитель предпочитает спокойную жизнь, однако от лотерей не отказался. Он регулярно покупает билеты еще с 1990-х годов.
Сначала пенсионер не поверил своим глазам и решил перепроверить результаты. Он еще раз сверил номера в архиве тиражей на сайте и только после этого убедился, что выигрыш действительно принадлежит ему.
Победитель решил не приобретать квартиру, а получить деньги. Всю выигранную сумму он планирует отдать дочери и внучке.
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