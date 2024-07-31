Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей

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В России появился мультимиллионер, который выиграл в лотерею. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Сумма его выигрыша составила 170 миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».
Московский авиаконструктор Сергей решил испытать удачу в «Спортлото «4 из 20» и приобрёл билет за 1250 рублей, надеясь увеличить свои шансы на победу. Его план сработал — Сергей выиграл почти 170 миллионов рублей.
Согласно информации от «Столото», Сергей планирует потратить часть своего выигрыша на покупку автомобиля, а другую часть разделить между близкими. Ранее сообщалось о жителе Челябинской области, который выиграл рекордный суперприз в лотерее «Спортлото» в размере 607 миллионов рублей.
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«В течение 180 дней Сергей будет получать свои призовые деньги за вычетом налога в размере 25 миллионов 400 тысяч рублей. Мужчина воспользовался своим правом на анонимность и отказался от публичности. Известно, что он уже вышел на пенсию и проводит лето на даче с супругой. Там он занимается огородом и жарит шашлыки», — поделились в издании.
Согласно информации от «Столото», Сергей планирует потратить часть своего выигрыша на покупку автомобиля, а другую часть разделить между близкими. Ранее сообщалось о жителе Челябинской области, который выиграл рекордный суперприз в лотерее «Спортлото» в размере 607 миллионов рублей.
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Мира Полтева