Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей

31 июля отмечается день памяти святого мученика Емилиана, в народе известный как Омельянов день. По старому стилю этот день приходился на 18 июля.

История праздника





На пиру Емилиан взял молот и отправился в языческий храм, где начал разрушать идолов, что не прошло незамеченным. Язычники, узнав, что статуи разрушены, схватили первого попавшегося крестьянина. Емилиан признался, что он сделал это, и потребовал отпустить невинного человека.





Емилиана долго истязали, а затем выставили на суд. Узнав, что он раб, градоначальник выписал штраф, а Емилиана велели сжечь. Однако пламя не тронуло святого, а обратилось против мучителей и многих опалило. Святой Емилиан, стоя в огне лицом на восток, помолился и предал душу в руки Бога.





Позже в Константинополе в его честь была построена церковь, в которую перенесли мощи святого Емилиана.

Традиции в Омельянов день





После завершения полевых работ крестьяне складывали серпы в круг на сжатой полосе. Затем приглашали священника, который служил молебен и освящал инструменты прямо в поле. После этого серпы бережно уносили домой и хранили до следующего года.

Фото: istockphoto / Andrey Iudin





Наши предки верили, что после окончания страды необходимо попариться в бане, чтобы набраться сил. Для этого использовали веники из ржаной соломы, полевых трав и цветов. Считалось, что это помогает избавиться от усталости и восстановить энергию. В баню входили с поклоном, чтобы не обидеть банного духа.





В день Омельяна хозяйки начинали делать заготовки на зиму. Они собирали дары леса — грибы и ягоды, а также готовили соленья.

Что нельзя делать

Фото: istockphoto / Halfpoint

Что можно делать 31 июля

Фото: istockphoto / Jelena Danilovic

Приметы

Фото: istockphoto / AntaresNS