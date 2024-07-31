Омельянов день 31 июля: Что нужно сделать, чтобы остаться с деньгами

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31 июля отмечается день памяти святого мученика Емилиана, в народе известный как Омельянов день. По старому стилю этот день приходился на 18 июля.
История праздника
Емилиан Доростольский жил в IV веке во времена правления императора Юлиана Отступника, который хотел восстановить языческие верования и казнить христиан. В родной город Емилиана, где находился капитолий, прибыл начальник Капитолина, который собрал жителей на площади и спросил, есть ли среди них христиане. Люди заверили его, что все они язычники. Капитолина пригласил всех знатных людей на пир, а Емилиан, который был рабом, тайно исповедовал христианство.
На пиру Емилиан взял молот и отправился в языческий храм, где начал разрушать идолов, что не прошло незамеченным. Язычники, узнав, что статуи разрушены, схватили первого попавшегося крестьянина. Емилиан признался, что он сделал это, и потребовал отпустить невинного человека.
Емилиана долго истязали, а затем выставили на суд. Узнав, что он раб, градоначальник выписал штраф, а Емилиана велели сжечь. Однако пламя не тронуло святого, а обратилось против мучителей и многих опалило. Святой Емилиан, стоя в огне лицом на восток, помолился и предал душу в руки Бога.
Позже в Константинополе в его честь была построена церковь, в которую перенесли мощи святого Емилиана.
Традиции в Омельянов день
В Древней Руси 31 июля (по старому стилю – 18 июля) отмечали день Омельяна (Емилиана), который также называли днём жнецов. В южных районах в это время обычно заканчивалась жатва — уборка урожая.
После завершения полевых работ крестьяне складывали серпы в круг на сжатой полосе. Затем приглашали священника, который служил молебен и освящал инструменты прямо в поле. После этого серпы бережно уносили домой и хранили до следующего года.
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Наши предки верили, что после окончания страды необходимо попариться в бане, чтобы набраться сил. Для этого использовали веники из ржаной соломы, полевых трав и цветов. Считалось, что это помогает избавиться от усталости и восстановить энергию. В баню входили с поклоном, чтобы не обидеть банного духа.
В день Омельяна хозяйки начинали делать заготовки на зиму. Они собирали дары леса — грибы и ягоды, а также готовили соленья.
Что нельзя делать
В день Омельяна, который приходится на 31 июля, существуют различные запреты и суеверия, связанные с этим днём. В этот день не рекомендуется переедать и баловаться деликатесами, так как это может привести к финансовым проблемам.
Также не стоит ходить в баню в одиночестве после заката солнца или после третьего пара, чтобы не разозлить банника.
На Руси говорили: «Чем больше живот на Омельяна, тем хуже кошелек». Поэтому люди старались не переедать.
Ещё одно суеверие связано со свадьбой. В этот день не стоит обсуждать и назначать дату свадьбы, чтобы избежать затяжных конфликтов. Однако это правило не распространяется на братьев-близнецов или сестёр-близняшек, которые могут свободно обсуждать и планировать свадьбу.
Также в этот день не рекомендуется обсуждать семейные дела и будущие планы, особенно если они связаны с обустройством дома. Если нарушить этот запрет, то все усилия по улучшению жилищных условий окажутся напрасными.
Хозяйкам не стоит подметать веником в этот день, так как можно вымести удачу и достаток из дома. Также это неудачный день для начала новых любовных отношений или совместной жизни, так как считается, что у таких пар будет много ссор.
Фото: istockphoto / Halfpoint
Не стоит суетиться, беспокоиться и проявлять нетерпение в этот день, так как это может привести к нестабильности и непредсказуемости в рабочей и финансовой жизни. Также не рекомендуется назначать на этот день важные дела, переговоры или обсуждения проектов, так как результат может быть неудовлетворительным.
Кроме того, в этот день не стоит красить волосы в совершенно другой цвет, так как это может привести к плохим изменениям в судьбе. Однако это не относится к стрижке и созданию причёски.
Желательно не выходить на улицу после захода солнца, так как в эту ночь разгуливает нечистая сила, которая может начать пакостить.
Что можно делать 31 июля
С Омельянова дня хозяйки начинали активно заготавливать варенья и соленья на зиму. «Омельян пришёл, грибов-ягод нашёл, велит заготавливать» — гласит народная поговорка.
В этот день было принято утром посетить церковь, помолиться святым и попросить здоровья для себя и своих близких.
Чтобы урожай был богатым в следующем году, наши предки в старину угощали всех родных собранными в саду и огороде овощами, фруктами и ягодами.
Омельянов день считался благоприятным для стрижки волос. Верили, что это даст новую энергию и укрепит любовные отношения.
В этот день важно было заниматься своей работой в спокойном и уравновешенном состоянии, в одиночку. Наши предки говорили, что это привлечёт благополучие и успех.
Фото: istockphoto / Jelena Danilovic
Также неплохо было сходить в баню. По поверьям, хорошенько пропарившись именно 31 июля, можно запастись здоровьем и силами на целый год вперёд. С баней было связано много различных поверий. В частности, считалось, что в ней обитает дух — банник. Увидеть его считалось очень плохой приметой. Люди представляли его в разных обличьях: огромным чёрным мохнатым человеком, седым мохнатым стариком, облепленным грязью, белым котом, собакой или зайцем.
Приметы
В Емельянов день наши предки обращали внимание на приметы, чтобы предсказать, какой будет предстоящая осень и зима.
Например, если стояла сильная жара, то первый месяц зимы ожидался холодным. Пожелтевшие верхушки берёз указывали на то, что осень может наступить раньше обычного.
Раки, выбирающиеся из воды, предвещали грозу.
Если шишки на елях росли только вверху, это означало, что морозы придут нескоро. Дождь в этот день сулил сырую осень, а долгий и раскатистый гром — ненастные дни.
Фото: istockphoto / AntaresNS
Много молний в небе могли предвещать град. Алый закат означал, что следующий день будет ветреным.
Чтобы следующий год был урожайным, в этот день нужно было угостить родных, друзей или соседей овощами, фруктами и ягодами, собранными в саду и огороде.
Снам, увиденным в ночь с 30 на 31 июля, не стоит придавать большого значения.
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